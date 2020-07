Preso político Kevin Solís no podrá recibir visitas, ni paquetería

El preso político Kevin Solís está más aislado que nunca por imposición de las autoridades penitenciarias del régimen de Daniel Ortega.

Solís, además de estar en celdas de máxima seguridad conocidas como la 300, no estaría recibiendo paquetería ni visitas. Las dos únicas personas que estaban disponibles para su asistencia, ya no pueden hacerlo.

"El martes no me agarraron la paquetería, dijeron que otra persona le pasó y que kevin me había borrado, pero eso es mentira", dijo la abogada Aura Alarcón a 100% Noticias y agregó que todo parece ser una forma de represalias "porque estaba viendo que a la hermana de la Loba (el preso político Edwar Lacayo) no le han dado calendario de visita y ella lleva 3 semanas pidiéndolo y no se lo dan".

La novia de Solís se fue hace una semana a Miami para arreglar unos documentos de la niña que tienen en común. La menor nació en Miami y se tuvo que regresar a Estados Unidos porque en Nicaragua le estaban cobrando una multa, ya que no está inscrita, está como extranjera, aseguró Alarcón. La novia de Solís procuraría estar devuelta al país en un mes.

"Eso me tiene desesperada, porque sólo contaba con nosotras dos" dijo la abogada y amiga de Solís. Solís era estudiante del segundo año de la carrera de derecho en la UNAN-Managua, hasta el 2018, cuando se dio la insurrección de abril. Solís se atrincheró el universidad y sobrevivió al ataque de paramilitares contra la Iglesia Divina Misericordia.

El joven universitario fue condenado a 10 años de prisión por supuesto robo agravado de 600 córdobas, en contra de un simpatizantes sandinista.

El pasado 11 de junio su abogada y amiga Aura Alarcón lo visitó en la cárcel "Modelo" y le expresó "me estoy enloqueciendo" y solo es "llorar" dijo Alarcón a 100% Noticias.

"kevin está retraído, llorando, no le dan su hora de patio sol a la semana" denunció Alarcón, quien preguntó a oficiales del penal por el endurecimiento de la medida de cárcel y le respondieron "está ahi porque tiene que adaptarse, él es inadaptado".

"Tiene cicatrices en la cabeza, golpes en la cabeza, dos morados en la espalda y en el otro costado" dijo la doctora Alarcón.

En la última visita conyugal que hizo la novia de Solís el pasado 26 de junio, lo encontró retraído y solo era llorar confirmó Alarcón.

Solís ha sufrido tortura física y psicológica desde la primera vez que estuvo preso en el Chipote. A Solís lo detuvieron el 23 de septiembre del 2018 y fue excarcelado el 5 de abril del 2019.

Nuevamente el 6 de febrero del 2020 fue capturado, le realizaron un juicio donde a la defensa no le permitieron presentar o le desecharon sus pruebas de descargo.