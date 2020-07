Monseñor Rolando Álvarez llama a los nicaragüenses a seguir tomando las medidas de protección ante el covid-19

11:48 a.m.

Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa, en su programa “Pastoreo, Comunión y Oración”, la mañana de este jueves, llamó a los nicaragüenses a seguir tomando todas las precauciones ante la pandemia, a no bajar la defensa y pensar que la curva vertical ha bajado. A la vez lamentó que muchas personas e incluso contagiados que pudiéndose quedar en casa, andan en las calles.

“Recordándonos siempre de los miles de hermanos que están padeciendo este virus esta pandemia que sigue azotando a la humanidad y a Nicaragua, no vayamos a bajar la defensa no vayamos a confiarnos porque probablemente hubo en algún momento un descenso una baja en los contagios, no vayamos a pensar que la curva vertical ha bajado, estamos según los entendidos en Nicaragua en las semanas de mayor gravedad de contagios” expresó el religioso.

Además agregó que no es tiempo para salir nuevamente a las calles, ni de visitar a las familias pese que se conozcas que estén tomando las medidas de protección, y lamente que muchas personas ya han bajado la guardia y realizan actividades como si todo hubiese regresado a la cotidianidad.