El departamento del tesoro de EEUU incorpora la ley Magnisky NICA-ACT entre sus herramientas para sanciones a violadores de DDHH en Nicaragua

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, específicamente la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Tesorería, incorporó la ley Magnisky Nica-Act como base legal para aplicar sanciones a violadores de derechos humanos en Nicaragua.

La mayoría de resoluciones de la OFAC en cuanto a sanciones únicamente tomaba en cuenta la orden ejecutiva que dictó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Amplia el margen de acción del tesoro y/ o agencias OFAC. Subraya bloqueo de propiedades, cuentas y activos de los nicaraguenses involucrados en actos de corrupción y violación de Derechos Humanos" analizó el exdiplomático Bosco Matamoros.

Por su parte el politólogo miembro de la UNAB, Félix Maradiaga aseguró que la OFAC realizó una enmienda para regular el sistema de sanciones a Nicaragua, "a fin de ajustar con mayor precisión dicha normativa, con la legislación del Nica Act (Human Rights and Anticorruption Act of 2018). En resumen, es un proceso técnico para afinar la coordinación entre los procesos de la OFAC y el mandato que nace del Nica Act. La nota no hace un recuento detallado de cuáles son esas actualizaciones que se hicieron, pero explica qué los cambios se han hecho en los secciones de "transacciones prohibidas", explicó a 100% Noticias Maradiaga.

"En conclusión, si bien lo que se puede interpretar es que ha habido una actualización técnica para homologar mejor las normativas de la OFAC con los mandatos del Nica Act, también es claro que la OFAC ha fortalecido sus procesos internos para ser aún más ágil en la implementación de las futuras sanciones a personas que han violado derechos humanos en Nicaragua" dijo Maradiaga

Para Violeta Granera "esta medida afianza la potestad del departamento del tesoro para imponer sanciones a nicaragüenses involucrados en corrupción y violacion de derechos humanos".