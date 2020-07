Sanción es duro golpe a la familia Ortega Murillo opinan Dora María Téllez y Alexa Zamora

Para la exministra de salud Dora María Téllez las sanciones impuestas este 17 de julio en contra de Juan Carlos Ortega Murillo, José Mojica, Difuso Comunicaciones SA y Mundo Digital SA. Por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, deben a que están involucrados al lavado de dinero o delitos provenientes de la corrupción.

“Como se sabe Juan Carlos Ortega ha construido ahí su monopolio mediático y el de su familia con dinero proveniente de los fondos que Nicaragua va a tener que pagar después a Venezuela que es dinero proveniente de la corrupción, de las arcas del Estado, usando el poder del Estado para enriquecerse, lo que reconoce el Departamento del Tesoro es que esta persona junto con otros testaferros son cómplices y partícipes de este tipo de delitos” expresó Téllez.

De igual manera asegura que “es un golpe duro a la familia Ortega que ya tiene a Rosario Murillo, Laureano Ortega, Rafael Ortega y hoy a Juan Carlos Ortega sancionados por el departamento del tesoro de los Estados Unidos, eso significa que esta familia tendrá que buscar la manera de ocultar el dinero que se ha robado, lo que es prácticamente imposible” dijo Téllez.

Las sanciones afectan directamente a Juan Carlos Ortega Murillo y no al pueblo de Nicaragua reiteró Téllez.

"Yo no me considero afectada, al contrario me considero defendida por esa sanción, los nicaragüenses nos consideramos defendidos por esa sanción que golpea a los corruptos, y golpea su capacidad de seguir utilizando fondos del Estado y de seguir actuando haciendo lavado de dinero y usando el poder público para su enriquecimiento. Son sanciones individuales y hay que esperar que sigan" dijo Téllez.

La excomandante guerrillera y disidente de Ortega considera que esta sancion a otro hijo de Daniel Ortega es un mensaje ante la resolución ilegal del Consejo supremo electoral que "no convence a nadie", "no van a detener el aislamiento, no van a detener sanciones individuales, no va a detener proceso en la OEA para declarar ilegitimidad del régimen" analizó Téllez opina que mas bien Ortega y Murillo "empeoraron" y que la comunidad internacional no está comprando esa resolución ilegal del CSE.

Por su parte Alexa Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco refirió que “es un mensaje político bastante importante el que envía el gobierno de los Estados Unidos en cual expresan que no van a seguir tolerando este tipo de actuar y estos manejos que está teniendo el régimen Ortega Murillo, creo que es muy importante notar como estas sanciones han estado girando entorno cada vez a los círculos más cercanos como son los hijos de Ortega y como sabemos están vinculados directamente con el blanqueo de capital y también con la malversación del fondo del erario público” mencionó Zamora.

Con respecto a las afectaciones de estas sanciones individuales, Zamora aseguró que “ellos pueden aparentar estar en su vida normal, pero es más bien como vivir en una burbuja fuera del territorio nacional y con muchísimas limitaciones, ya no pueden seguir en la dinámica que estaba siguiendo incluso con estos negocios que ellos mantienen para mover capital y malversar fondos”.