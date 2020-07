José Miguel Vivanco: "hay responsabilidades por omisión" Avilés debe responder por no desarmar a paramilitares

"Lo que sí sabemos es que el Ejército no hizo absolutamente nada para desarmar a los delincuentes armados que cooperan con la policía y simplemente presenciaron estos hechos atroces sin impedir en ningún caso que se concretaran las masacres" destacó este viernes el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco através de la transmisión conjunta de Despacho 505, La Lupa, Nicaragua Actual y 100% Noticias.

Vivanco aclaró que como organización de derechos humanos, el hecho de que no tengan evidencias de involucramiento directo del Ejército en la represión, esto "no significa que no exista esa información, lo cual no significa que estamos liberando o declarando que el ejército está al margen de responsabilidades en esta materia. Sii sabemos que hay responsabilidad por omisión y creo que el jefe del ejército debe responder por esos hechos de acuerdo a las normas nacionales e internacionales" aseguró el defensor de derechos humanos, quien destacó que bajo una dictadura como la de Nicaragua que tiene todos los controles, se impide encontrar la verdad y que se realicen investigaciones.

Los conocidos paramilitares o "hampones" a como los llama Vivanco tuvieron "licencia para matar" a "sangre fría" a unas 320 personas en el país. El General sancionado Julio César Avilés rompió el silencio ante las sanciones que le impuso Estados Unidos, por no haber desarmado a los paramilitares que dejaron un baño de sangre en Nicaragua en la operación limpieza del 2018. En declaraciones a medios de comunicación, Avilés rechazó el señalamiento que le hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que desde esa institución, militares armaron a los paramilitares.

"No hemos entregado armas a nadie, rechazamos esas calumnias. Aprovecho para hacer responsables a los calumniadores de daños físicos y psicológicos que puedan causar a nuestros compañeros y sus familiares. No hay ni un solo caso que en medio de las situaciones de Abril que un miembro del ejército haya agredido a un nicaragüense. Esa decisión del Departamento del Tesoro es injerencismo" dijo Avilés, según el reportó el Diario La Prensa quien tuvo acceso a la conferencia de prensa que brindó el sancionado jefe del ejército sandinista.