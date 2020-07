“Ojo con los embajadores Yankes”, dice Daniel Ortega durante su discurso por el 41 aniversario de la Revolución Sandinista. “ojo con los embajadores yankes, ojo con los embajadores yankes de ahí salieron las ordenes que vino de Washington para asesinar a Sandino” dijo el Dictador Daniel Ortega en su discurso del 41 aniversario de la revolución sandinista.

Recuerde Leer: Reaparece el dictador Daniel Ortega con mascarilla en celebración del 41 aniversario de revolución sandinista

Actualmente el embajador estadounidense en Nicaragua es el diplomático Kevin K. Sullivan quien fue confirmado como Embajador de los Estados Unidos de América en Nicaragua el 11 de octubre del 2018. Antes de ser ratificado como Embajador se desempeñaba como el Representante Permanente Interino y Adjunto de la Misión de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lea Más: Daniel Ortega: 12 mil personas muertas en Nicaragua, solo 91 por coronavirus entre 11 marzo al 30 de junio

Estados Unidos impuso sanciones a Juan Carlos Ortega hijo de la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya siento 4 miembros de la familia Ortega Murillo sancionados por el departamento del tesoro estadounidense.

Para el excarcelado político Yubrank Suazo, quien es miembro de la Alianza cívica esta expresión de Ortega hacia el embajador de Estados Unidos es una señal de "temor, de desmoralización, ya que las sanciones no las abordó, no las quiso abordar. Las sanciones no le dan tregua al régimen de Ortega y cada vez más los abandonan, lo aislan a un fin cercano. Estas declaraciones del dictador es el inicio de la agonía del frente sandinista" argumentó Suazo.