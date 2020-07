Más torturadores identificados por excarcelados políticos en Nicaragua

10:15 a.m.

El excarcelado político Róger Martínez identificó a tres de los funcionarios del Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo” que se encargaban de torturar, no solo fisicamente sino psicologicamente a los prisioneros políticos.

Martínez denunció que cuando fue detenido ilegalmente por oficiales de la sancionada policía sandinista fue golpeado salvajemente “me golpearon con las armas que portaban y con sus fusiles me golpearon salvajemente en el abdomen, al punto de dejarme sin aire. Muchas veces uno de esos golpes con fusiles fue tan salvaje que me hizo involuntariamente expulsar contenido a través de mi recto a mi ropa interior, continuaron arrancándome vellos de mis piernas, patadas y pararse sobre mi cabeza, quemarme con la punta del cañón caliente, de ser posible incluso hasta con cigarrillos” manifestó.

Durante los interrogatorios, Martínez señala que fue objeto de un sinnúmero de prácticas de tortura “para que señaláramos a personas de delito que no cometió, en audio y videos para conseguir la información que no teníamos y también para que aceptáramos declararnos culpables por la señalamientos que se nos estaba adjudicando”.

En la cárcel “La Modelo” las violaciones a derechos humanos continuaron a manos de los custodios. Según el ex reo político, la tortura psicológica estuvo muy presente con la intención de “quebrar la resistencia y la moral de nosotros, querían despojarnos de nuestra integridad y equilibrio psíquico, para causarnos dolor ya no sólo físico sino emocional a través de amenazas de hacerle daño a nuestros hijos y familiares o de imputarnos más delitos para aumentar los años de condena, gritarnos que no éramos presos políticos sino reos comunes”

Yo logré después de muchas noches de intenso dolor emocional escribir mi testimonio. Hoy es un libro que quienes lo están adquiriendo pueden conocer lo que vivimos en las galerías de presos políticos desde mi experiencia íntima y personal. Allí están mencionados varios de la foto pic.twitter.com/JokjzFk83e — Psicólogo Martinez (@PsicologoCli) July 16, 2020

Martínez identificó a Roberto Guevara, quien funge como Director de la Máxima Seguridad (Círculo Naranja), apellido Palacio de Máxima Seguridad (Circulo Rojo) y Vladimir Chavez, (Círculo Amarillo).

“Vladimir Chavez que es granadino llegaba a realizar un recuento diario y nos insultaba, también participó en varias de la golpiza grupales que nos dieron, otro guardia que conocíamos como Mayorga por su parecido al boxeador en decadencia, éste roció a muchos presos con gas pimienta, Pedro Luna nos sacaba de las celdas para realizar interrogatorios y decirte que si no colaboraba serías enviado a la sección de máxima seguridad”, señala el exprisionero político.

Entre otros métodos de torturas identificados por los expresos políticos se incluyó desprendimiento de dientes y uñas, marcas en el cuerpo con destornilladores y cuchillos, aislamiento, asfixia, quemaduras con ácido y con fuego, colocarte esposas con los brazos hacia atrás para que presos comunes te golpearan y violaciones sexuales con el cañón de rifles AK.

El exreo político Edwin Carcache, tambien denunció algunas prácticas de tortura que sufrió de parte de Roberto Guevara “Guevara da la orden a los otros oficiales para hacer y deshacer con los presos políticos, es el encargado de poner a sufrir y torturar en solitario a cada uno de los presos, incluyéndome a mí, que estuve en la celda 16 del módulo 1 planta baja de la dirección de máxima seguridad, nos rociaban con gas pimienta para castigarnos para que nosotros no reclamaramos por medicina, nos cortaban el agua cada vez que nosotros veníamos y reclamamos por nuestros derechos”

Según Carcache, Guevara recibe recursos del régimen sandinista para que continúe abusando de los derechos de los privados de libertad “la tortura psicológica era increíble recuerdo que cuando llegó el nuncio nosotros habíamos acordado la negociación que nos abrieron la ventanita en las celdas de la 300 para poder tener ventilación. Guevara llegó dos días después para abrirme la ventana, a mi era el único a quien le cortaba el pelo a su gusto y antojo, era otro método de tortura”

Los expresos políticos esperan que la justicia prevalezca en Nicaragua y que los funcionarios que aplicaron tortura reciban “castigo” “tarde o temprano tendrán tendrán procesos donde se aplique la ley y que se han juzgados”, indicó el preso político Roger Martínez.