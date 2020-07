Médicos nicaragüenses insisten en suspensión de clases para reducir nuevos casos COVID-19

El médico especialista en Epidemiología e integrante del Comité Científico Multidisciplinario, Leonel Argüello instó al régimen de Daniel Ortega a cerrar los centros de estudios para reducir en un 25% los casos nuevos de COVID-19 en Nicaragua.

El médico proyecta que con el cierre de los colegios públicos se puede reducir en un 25% los casos de contagio por coronavirus “la epidemia se controla cuando vos hace un control, por ejemplo, si vos cerrás todos los centros de estudios va a disminuir un 25% los casos nuevos no los viejos porque ya están contagiados pero vas a disminuir la cuarta parte de los casos solo cerrar los centros de estudios, el otro 25% de casos nuevos se van a lograr a través de la gente que se queda en casa y que salga solamente para lo justo y necesario con su mascarilla o careta facial, ahí tienes 50% y el otro 50% tiene que ver con la cuarentena responsable otro tipo de medida incluyendo el detectar los casos, buscar los contactos para aislarlos y luego ponerlos en cuarentena”.

A cinco meses que detectó el primer caso, el especialista informó a 100%Noticias que el régimen sandinista no logra controlar la curva de contagios por coronavirus dado que la población está descuidando las medidas de prevención, “para mí lo importante educar con el ejemplo y si tenés la autoridad de este país o principales autoridades con mascarilla y guardando la distancia creo que se está mandando un mensaje claro a la sociedad a los que no creían en el COVID-19, está mandando un mensaje claro que es necesario ponerse la mascarilla y es necesario guardar 2 metros de distancia entre persona y persona”.

Esta semana, el Ministerio de Educación Sandinista reactivó la continuidad educativa 2020 en el II semestre a nivel nacional que podría provocar el aumento rápido de casos nuevos. Al respecto, el especialista en epidemias señaló que el Comité Científico Multidisciplinario recomendó hace 5 meses el cierre de los colegios “lo ideal es que se cierre la escuela no tiene ningún sentido estar promoviendo que la gente se contagie porque si la gente se contagia la epidemia no va a durar dos meses se va alargando y en la medida que se larga tiene tres efecto en la economía”

Arguello enumeró en 100%Noticias tres efectos que ocasionará que la epidemia se “alargue” “el primero, vas a tener más gente enferma, más gente complicada y más gente fallecida. En segundo lugar, es un golpe a tu bolsillo, al presupuesto de la República porque estás gastando y tercero no tomar ninguna medida afecta la economía porque no estás tomando las medidas no estamos diciendo que se pare la economía”.

El médico recomendó al régimen Ortega-Murillo proveer a los nicaragüenses de mascarillas o careta facial “ es imposible que no podamos producir mascarillas, hay que facilitarles a la población porque una de la responsabilidad del gobierno facilitarles a la población las cosas, si abrís las escuelas tenés que cumplir con todos los requisitos distanciamiento físico que es lo que me preocupa, no creo que haya un problema con que los niños se laven las manos y los maestros. El distanciamiento físico es el problema nuestras aulas escolares tienen 40 metros cuadrados están diseñadas para tener entre 35 a 40 niños esto significa repartirlos en 4 aulas eso es lo que me preocupa, por ejemplo dividirlos en dos grupos es una opción”.

Finalmente, el médico reiteró que ningún ser humano es inmune al COVID-19 porque no hay defensas “desde recién nacidos hasta personas mayores de 100 años podemos perfectamente adquirir la infección”.