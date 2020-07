Madre de reo político Amilcar o Celia Cruz rechaza veredicto de culpabilidad

La Madre del preso político Amílcar Cruz conocido como Celia Cruz de la isla de Ometepe se presentó a las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH y expresó su preocupación por la situación que está pasando su hijo, y asegura que la imputación que le hace a su hijo es completamente falsa.

“Estoy preocupada con lo que está pasando, por lo que lo acusan que es algo absurdo, yo mejor que nadie como su mamá yo sé que no es cierto” además agregó que Celia Cruz era el único apoyo que tenía cuando estaban en la isla debido a que ella tiene problemas de salud y no puede trabajar, “él era el único que me ayudaba cuando estábamos en la isla, solamente él y yo vivíamos en la casa y el trabaja para mi ya que soy una persona de la tercera edad con discapacidad en mis rodillas” mencionó la madre del preso político.

La tarde de ayer se finalizó el juicio oral y público de los presos políticos de la isla de Ometepe y para el abogado defensor de Celia Cruz "Hubo una saña por parte del judicial y fiscalía en vista que la única acción atribuida a Celia es la grabación de un video donde aparece el oficial Noel en la cancha de Esquipulas, y por esta acción fue encontrado culpable por secuestro extorsivo agravado donde la fiscalía pide 11 años de prisión para Amílcar" confirmó su abogado Eberth Acevedo de la CPDH.