Colectivo Nicaragua Nunca + exhorta al régimen Ortega Murillo a dejar ingresar a casi 600 nicaragüenses varados en Peñas Blancas

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + y el Instituto de Liderazgo de las Segovias, exhortó a través de un comunicado a la comunidad internacional, Estados miembros del SICA y al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para que adopte las medidas necesarias para suprimir los obstáculos que impiden el ingreso de centenares de nicaragüenses que han decidido retornar a nuestro país respetar y proteger sus derechos humanos.

“El contexto de la pandemia, empeoró las ya vulnerables condiciones en las que se encontraba la población nicaragüense en los países del área centroamericana y el Caribe; por lo que optaron por retornar a Nicaragua” expresa el comunicado.

En la misiva de dichas organizaciones también se menciona que uno de las razones por la que la dictadura Ortega Murillo no deja entrar a los connacionales al país es por no presentar la prueba negativa de covid-19 “de acuerdo a testimonios y denuncias públicas, el gobierno de Nicaragua exige previo al ingreso un certificado médico negativo de COVID19; no obstante, esta población no cuenta con recursos para ello”.

“Por lo anterior, ante la manifiesta voluntad y necesidad de centenares de connacionales de ingresar al país, el retorno representa un derecho humano que debe ser tutelado por las autoridades nicaragüenses; derecho que debe respetar, garantizar y proteger” señala el comunicado.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + se hizo presente en la frontera de Peñas Blancas para levantar un censo de cuantos nicaragüenses se encuentran expuestos ante las medidas del régimen sandinista. Actualmente hay 564 connacionales varados, sin que se les dé un tipo de respuesta.