Crisis del desempleo en Nicaragua se ve reflejada en los semáforos

El desempleo en Nicaragua continúa en aumento esto debido a las dos crisis que atraviesa el país, la sociopolítica y la sanitaria, según con proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en caso de que la pandemia se extendiera únicamente por tres trimestres consecutivos, al menos unos 79.800 nicaragüenses terminarían desempleados al cierre del año 2020.

Por su parte la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), estiman que por el impacto que tendrá la crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus entre 59.000 y 123.000 personas pasarían a engrosar la lista de desempleados este año.

Tal es el caso de un hombre de 44 años se desplaza en zigzag con unos patines que lucen desgastados y en sus manos juega con los palillos, que lanza al aire con elegancia y habilidad, desafiando la gravedad, la señal para dar inicio con su actuación es la luz roja del semáforo, momento cuando Ignacio Moisés Corea Sánchez saque de su bolso un par de palillos chinos y comience a hacer malabares en medio de los vehículos y motocicletas que transitan en Managua, capital de Nicaragua.

Corea relata a la Voz de América que a través de su arte ha encontrado una forma de subsistir en el país, golpeado por una crisis política en 2018 y ahora por la COVID-19.

De igual manera agregó que aprendió a hacer malabares hace varios años cuando se dedicaba a la venta de artesanías. “Yo soy artesano y de ahí conozco a extranjeros. Un extranjero me enseñó los puntos básicos y la práctica para hacer malabares y luego una amiga me prestó los patines y se me vino la combinación de las dos cosas”.

Asimismo, aseguró que “Prácticamente la misma necesidad de la vida me empujó a esto. Me di cuenta de que podía trabajar honradamente en los semáforos”, comenta Corea.

También asegura que los ingresos que recibía se han minimizado debido a las crisis que vive el país en la actualidad “No sé cómo vayan a ver esto, pero antes de la crisis política me daba para subsistir, ahora está duro. Agarro menos de la mitad de (dinero) de antes. Antes ganaba mucho más. Con la pandemia se ha agudizado”, comenta.