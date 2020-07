Excarcelado político Lenin Salablanca denuncia asedio y amenazas en su contra

El excarcelado político Lenin Salablanca Escobar, de 37 años, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ser víctima de constante asedio por parte de paramilitares, policías y fanáticos del régimen de Daniel Ortega, los cuales también han amenazado con hacerle daño a su familia si sigue pronunciándose en contra de la dictadura.

Lea También: Doña Coquito está enferma y necesita de su ayuda

“El propósito de venir a poner la denuncia a los derechos humanos es para dar a conocer las múltiples amenazas que he recibido vía telefónica de paramilitares identificándose asi como Charly y el cadejo de Acoyapa, Chontales, existen unas grabaciones donde me amenazan de muerte y no solo a mí, que me tienen vigilado a mí y a mi familia” mencionó el excarcelado político.

De igual manera mencionó, que los sujetos le afirmaron ser los coautores del robo del que fue víctima el 19 de marzo en el barrio Padre Miguel de Juigalpa Chontales. “Estos dos individuos me dijeron que fueron ellos los que me robaron junto a otros sujetos un reloj, mi celular, un dinero y además le apuntaron con un arma de fuego a mi compañera que fue testigo de la goliza que me dieron”

Recuerde Leer: Gustavo Porras reconoce estragos del Coronoavirus en Nicaragua

Asimismo, hizo una invitación a la población nicaragüense a no tener miedo “sabemos que estamos corriendo un gran riesgo, sin embargo, por nuestra libertad todo es necesario” expresó Lenin Salablanca