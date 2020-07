Aerolíneas suspenden vuelos de Estados Unidos a Nicaragua

La embajada de Estados Unidos en Nicaragua informó que las aerolíneas que prestan servicios en Managua suspendieron la reanudación de los vuelos hasta septiembre 2020.

“La mayoría de las aerolíneas que prestan servicios en Managua han retrasado la reanudación del servicio regular hacia y desde los Estados Unidos hasta septiembre de 2020” informa la nota de prensa de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Entre las aerolíneas que suspendieron el servicio se encuentra:

Servicio de Aeroméxico suspendido hasta el 1 de septiembre de 2020

Servicio de United Airlines suspendido hasta el 2 de septiembre de 2020

Servicio de Avianca Airlines suspendido hasta el 2 de septiembre de 2020

Servicio de Delta Airlines suspendido indefinidamente

Servicio de American Airlines suspendido hasta el 2 de septiembre de 2020

Servicio de Copa Airlines suspendido hasta el 5 de septiembre de 2020

Servicio de Spirit Airlines suspendido hasta al menos el 17 de agosto de 2020

La embajada estadounidense informó “en caso de un posible vuelo de repatriación futuro, los ciudadanos estadounidenses que deseen ser incluidos en una lista de pasajeros deben completar el formulario”.

