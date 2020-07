Dictador Daniel Ortega se contagió de COVID-19, dice su consuegro Don Lolo Blandino

En una entrevista exclusiva al periodista Sergio Marín Cornavaca de la plataforma digital La Mesa Redonda, el empresario José Dolores Blandino afirmó que el dictador Daniel Ortega estuvo enfermo de COVID-19.

Blandino, quien es consuegro del dictador Ortega señaló que su hija la exreina de belleza Xiomara Blandino también presentó todos los síntomas del virus “Mi hija tuvo todos los síntomas que tiene el COVID-19, fue atendida. Mis nietos estuvieron el 30 de mayo en mi casa porque no pudieron compartir con su mamá porque tenía COVID-19, aunque no se hizo prueba de COVID, pero todos los síntomas los tuvo, igual Daniel Ortega. Daniel Ortega también lo sufrió, no tengo porque ocultarlo” expresó en entrevista a La Mesa Redonda.

Según Blandino, los oficiales de la sancionada policía sandinista que custodian El Carmen se contagiaron de COVID-19 y sufrir en “carne propia” el virus supuestamente hizo cambiar la actitud del régimen “Tenemos un gobierno que hasta que lo sienten en carne propia, existen los cambios y empezamos a ver todas estas cosas. Bueno me metí a cosas que no debería de meterme porque no me gusta hablar de El Carmen, pero pues ya lo dije”, expresó.

Respecto, a las elecciones presidenciales, Don Lolo manifestó que los dictadores no entregarán el poder “jamás han pensado en entregar el poder, no han pensado cambiar. Ellos están siempre con su idea de robarse los votos”, indicó.