"Ya pasamos la prueba, nadie se ha enfermado" dicen nicas varados en Peñas Blancas, Nicaragua

Diez días varados llevan un grupo de 500 nicaragüenses en la frontera de Peñas Blancas. Los connacionales ya están en territorio nica, pero el régimen de Daniel Ortega no le autoriza el ingreso porque no llevan una prueba de coronavirus con resultados negativos.

"La prueba ya la pasamos, ya el que tuviera esos síntomas los hubiera reflejado, aqui ni toser puede escuchar" aseguró Fabián Flores quien tenía varios años de residir en la vecina del sur y porque perdió su empleo decidió regresar a Nicaragua y nunca esperó que le impidieran el ingreso formal "si hubiésemos sabido que esto iba a pasar nadie se viene" expresó.

Lea Además: CPDH demanda ingreso ordenado y controlado de nicaragüenses varados

Flores dice que ha sido sandinista, pero la acción del régimen de mantenerlos bajo sol, lluvia y durmiendo en el pavimiento y amenazados por los antimotines, lo tienen completamente decepcionado.

"Yo he sido afin a la ideología sandinsta, pero esto no concuerda con ideologia de sandino, sandino luchaba contra esto, aqui hay diferentes ideologías, nadie está haciendo alboroto de nada, aqui queremos irnos a nuestras casas, si el problema era de tranque en frontera, ya no hay tranque" reclamó.

Leer más: Peñas Blancas Nicaragua: "pareciera que la única forma que vamos a salir de aqui es en bolsas plásticas" lamenta nica varado

La ayuda ha llegado de la parte tica, tanto de organizaciones nacionales como extranjeras pero radicadas en el país. Los nicas desterrados que están en ese limbo migratorio en la frontera ven como un atentado lo que hace Nicaragua con su salud ya que al estar aglomerados viola todo protocolo sanitario.

"Ya aqui todos estamos aglomerados, uno le pone el pie al otro, sentimos de todo zahino, pata, de todos los olores se sienten" dice otro nicaragüense.

Leer más: Costa Rica aceptará a ciudadanos que sean rechazados en Nicaragua

Otro compatriota agrega que cumplieron la cuarentena en Costa Rica, "es injusto que nos tengan a sol y agua, aqui hay gente que se ha desmayado. Esto no es cosa de política, nada de tranque, solo queremos regresar a nuestras casas, sino fueran las personas que nos han traido agua, nos hubiéramos muerto de sed" expresó.