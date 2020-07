Joven exige al régimen Ortega Murillo ingreso de su mamá que se encuentra varada en Peñas Blancas

El joven Kevin Valle, hijo de Karla Patricia Valle, demanda al régimen de Daniel Ortega que deje pasar a su mamá que está varada en la frontera de Peñas Blancas desde hace más de 1 semana, “vengo aquí a exigirle al gobierno de Daniel Ortega que por favor de la autorización de pasar a todas las personas que están en la frontera” expresó el joven ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

Recuerde Leer: UNAB gestiona fondos para aplicar pruebas COVID-19 a nicaragüenses varados

Además, agregó “es inhumano que las personas que estén ahí este aguantando agua, sol y frio mal alimentados por varios días, yo me presento aquí a exigirles… que no se les olvide que ellos trabajan para el pueblo no el pueblo para ellos” enfatizó Valle.

Leer más: Yonarqui Martínez: Ejército en Nicaragua dispara a nicas que entraron por puntos ciegos

Asimismo, señaló “donde esta el amor y la paz que nombran tanto cuando ni siquiera nos muestran con acciones el amor y paz que tanto nombran, ya basta de darnos palabras de amor y paz vacías” enfatizó Kevin Valle ante la CPDH.

Lea Además: Canal 22 de la sancionada Difuso fue retirado de la parrilla de las cableras

Al mismo tiempo dejo claro que no pertenece a ningún partido y que su demanda la hace como ciudadano nicaragüense el cual merece una respuesta por parte de la dictadura Ortega Murillo “yo no pertenezco a ningún partido, simplemente soy un ciudadano que esta reclamando y exigiendo que esas personas puedan pasar” recalcó el joven.