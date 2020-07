Los hermanos Yubran y Edman Mora, presos políticos originarios de la isla de Ometepe

7:11 a.m.

Yubran y Edman Mora de 29 y 27 años de edad respectivamente, al igual que los más de 90 presos políticos están bajo un fuerte riesgo de contagiarse con la covid-19.

"A ellos los sacan un rato al sol pero andan todos revueltos" dice su hermana Walkiria, quien conoció que hace 3 días "un muchacho cayó cerca de donde estaban y nosotros tenemos mucho miedo de que se puedan contagiar".

Los hermanos Mora fueron detenidos desde el pasado 19 de abril en la isla de Ometepe cuando se dieron los disturbios entre la policía y pobladores del lugar que conmemoraban los dos años de insurrección cívica de abril.

"Me toca visita el 30 de julio, pero no voy a poder llegar porque no tenemos plata ahorita, con lo del juicio llevamos 8 testigos pagando pasaje y comida" revela Walkiria y agregó "mi mamá tenía una vaquita y tuvo que venderla para poder andar dando las vueltas, es duro lo que estamos pasando". Pero aclara que de forma personal le han ayudado la abogada Yonarqui Martínez, Medardo Mairena y otras organizaciones vinculadas a la lucha pro liberación de los presos políticos.

Al momento de la captura de Yubran, la Policía le disparó en el pié y a su hermano Edman le desencajaron 4 dientes. A Edman un juez lo declaró culpable por el delito de "obstrucción de funciones" y en el caso de Yubran su juicio se lleva en cuerdas separadas y se realiza en los próximos días.

Ambos hermanos vivieron cuatro años en Costa Rica y se desempeñaban como ayudantes de albañilería. Al regresar a la isla retomaron sus labores agrícolas.

"Ellos tuvieron un gran cambio después de esta desgracia, porque aunque ellos sean inocentes su récord está manchado. Además ellos eran los que les ayudaban a mi papá a trabajar en el campo y económicamente todos le damos aunque sea poco, pero Yubran y Edman eran los que más les ayudaban a mis padres" manifestó consternada Walkiria Mora.

Para esta familia ha sido "doloroso" este encarcelamiento ya que considera que Yubran y Edman no cometieron ningún delito "son muchachos sanos, les gusta jugar el deporte compartir con las amistades y ellos pertenecen a la pastoral juvenil de la iglesia católica y trabajan dentro del templo", así los describe su hermana.

Esperan primero en Dios para su liberación, segundo la labor de los valientes abogados de los presos políticos y tercero de las diferentes organizaciones de oposición para que presionen en pro de la liberación de los presos políticos.