Excarcelado político Ulises Rivas denuncia detención ilegal de su hermano

El excarcelado político Ulises Rivas a través de un video denunció la detención ilegal de su hermano por parte de la sancionada policía sandinista, quien lo acusa de robo agravado “lo acusan de robo agravado cuando el pueblo de Santo Domingo sabe que nosotros nunca hemos ingresado a ninguna tienda a robar porque mi hermano se levanta a las 4 de la mañana a trabajar en los camiones de las minas” expresó Rivas.

La noche de ayer difundió el video en diferentes redes sociales para dar a conocer el accionar del régimen de Daniel Ortega en contra de su familia, “todo lo que tenemos y este pueblo lo sabe y los mismos sandinistas saben que nosotros hemos sido siempre azul y blanco y siempre vamos hacer azul y blanco de la lucha… no nos van a cambiar nuestra ideología política” expresó el excarcelado político.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional, “invitó a la comunidad internacional a tomar cartas en el asunto por que ya es demasiado, siguen reprimiendo al pueblo, siguen haciendo lo que quieren, aquí en este país no existen leyes, como lo dije cuando Sali de cárcel yo no me voy a ir de este país porque aquí nací, crecí y aquí los vamos a derrocar” señaló Ulises Rivas.