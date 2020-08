Iglesia Católica en Nicaragua bajo "ataque" señala Monseñor Miguel Mántica

Para Monseñor Miguel Mántica, la Iglesia Católica en Nicaragua “está bajo ataque”, luego que un hombre encapuchado lanzó una bomba artesanal en el interior de la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua.

Según el obispo, los hechos fueron calificados como “terrorista” debido a que el agresor provocó el daño y escapó porque tenía todo “planificado”. Sin embargo, la sancionada Rosario Murillo, señaló que el incendio fue provocado por veladoras que encienden feligreses en el templo.

Al respecto, Mántica indicó que “no hay veladoras en la capilla de la Sangre de Cristo por seguridad, sabiendo el peligro que significa en una catedral tener candelas encendidas” y agregó “esa hipótesis de un incendio accidental queda fuera de toda posibilidad”.

“Yo quisiera pensar que es una desinformación, pero hay que erradicar esa posibilidad porque no responde a ninguna realidad”, indicó Mántica. Hasta el momento, el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo no se comunicaron con los representantes de la iglesia para condenar los hechos.

El obispo reconoció que hay sectores que odian a la iglesia “no es un odio nuevo” “nosotros somos conscientes que existen personas, sectores en nuestra sociedad que odian a la iglesia de eso estamos muy claro y sabemos también que ese odio no es nuevo, nosotros sabemos quienes odian a la iglesia católica”

Según el religioso, la iglesia espera que la sancionada policía “logre identificar y señalar con claridad a los actores materiales pero también los actores intelectuales, es muy difícil achacar a una persona sola, ahí hay un grupo detrás” y agregó “lo importante es que siempre brille la verdad y la justicia, que la investigación que se haga sea a fondo y que aparezcan los responsables de esto y que pague con la justicia como corresponde”

En las últimas semanas, algunos párrocos denuncian robos y sacrilegios en los templos del país. Para Mántica, la iglesia está bajo ataque “nos sentimos bajo ataque, son demasiados episodios consecutivos que se vienen dando, en varias capillas han habido sacrilegio y profanaciones. Por otra parte, hemos tenido asedios a la iglesia, hemos tenido una serie de agresiones también contra los bienes de la iglesia, estamos bajo ataque eso lo tenemos muy claro la verdad, es que esta situación nos golpea tanto, que nos deja perplejos y va a requerir un poco de reflexión, en cuanto a cuál debe de ser la manera de defender la integridad de nuestra fe y desde la fe porque no podemos hacerlo de otra manera cómo defender nuestra fe desde la fe”, precisó.

En una entrevista a 100%Noticias, el padre Leonel Alfaro manifestó que estaban “consternados” “esto sin lugar a dudas es un odio visceral hacia la fe, esto golpea la fe sencilla del pueblo nicaragüense, me siento extremadamente golpeado, estoy llorando porque me siento golpeado mi corazón”.

Mientras tanto, Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua expresó “ya veníamos viendo que esto es algo orquestado, sabemos de dónde viene la orden para hacerlo, son lo mismo que están separados de la fé desde siempre”.

El padre Edwin Román señaló “estos días ha habido profanaciones contra la capilla de Masaya. El atentado de hoy se ve dirigido, no es coincidencia, ya sabemos quiénes son los enemigos de la iglesia Católica, no nos van a amedrentar. De ninguna manera vamos a entrar en temor, y no nos van a callar”, añadió.