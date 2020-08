La sancionada policía sandinista detuvo la noche del pasado viernes al joven de 20 años Kevin Adrián Monzón Mora, cuando se encontraba en la gasolinera UNO de la rotonda Cristo Rey. El joven es un autoconvocado azul y blanco que anteriormente ya había sido detenido por seis días por la policía orteguista y esta vez a sus padres no les dan información sobre los motivos de su detención.

A través de un video sus progenitores Adrián Monzón Marín y María Isabel Mora, demandan su libertad y expresan su temor que la policía sandinista lo trate de vincular con la quema en la catedral de Managua donde explotó una bomba molotov el pasado viernes 31 de julio. La familia de Kevin está preocupada porque la Policía en Nicaragua estila imputar delitos a opositores que no han cometido.



"Yo como padre, sé lo que tengo, él no ha participado en nada de lo de la catedral, mi hijo es inocente de cualquier cosa que me le vayan a poner. Él no ha participado en ninguna actividad de catedral él es inocente y realmente porque tiene una forma de pensar diferente él está ahi, no sé qué es lo que vaya a pasar, qué cargo vayan a ponerle".

PUEDE LEER: Papa Francisco califica de “atentado”, acto terrorista en Catedral de Managua



La noche del viernes cuando se dió la captura de kevin, él andaba acompañado de una joven quien logró avisar a sus padres, "nosotros corrimos al lugar donde se lo habían detenidos a él, yo le pregunté a unos oficiales, por qué se llevaron a mi hijo detenido, diciéndoles que él no es ningún delincuente, él no tiene nada que ver en alguna cosa que lo vayan a involucrar" aseguró el señor Monzón.



El autoconvocado se encuentra detenido en el distrito uno de la policía de Managua y a los padres no le dan ninguna respuesta. ESte domingo cumplió tres días de estar detenido y solo les dicen que están invesgigando. La abogada Yonarqui Martínez conoció de la detención y refiere que el joven era constamente asediado por la policía.

SIGA LEYENDO: Policía insiste en atomizador con alcohol, agrega veladoras y descarta explosión de bomba en catedral de Managua



"Ya había sido detenido anteriormente, lo llevaban al chipote, era asediado constantemente, cuando se lo llevaron detenido, la acompañante que andaba con él dijo que quienes se lo lleavaron fueron los de la DOE, (Dirección de operaciones especiales) lo fueron a buscar al Chipote, fueron a buscarlo a distrito 1, hasta que dieron con él" informó Martínez y agregó que oficiales de inteligencia "ya habían llegado a su casa para amenazarlo en dos ocasiones y lo que los padres temen es que lo involucren en acontecimientos de la catedral".



Kevin Monzón participaba activamente en los piquetes azul y blanco y estuvo en varios realizados en las afueras de la Catedral de Managua.