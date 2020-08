Cardenal Brenes sobre informe policial reitera que "hubo mano criminal" en ataque a catedral de Managua

9:40 a.m.

El Cardenal Leopoldo Brenes aseguró que la Iglesia Católica mantiene su postura que hubo “acción criminal” en el ataque a la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, el pasado viernes.

“Respetamos el análisis que han hecho (policía), yo no he tenido los resultados por escrito, pero mantenemos nuestra postura, de que eso fue una acción criminal, lo que nosotros dijimos el viernes lo mantenemos hasta este momento”, expresó vía telefónica el Cardenal en una entrevista al programa Acción 10.

La sancionada policía sandinista concluyó que la acumulación de vapores en el interior de la Capilla provocó el siniestro e insistieron en la existencia de un candelabro con una vela encendida. Al respecto, el Cardenal señaló que desde hace 25 años no se colocan veladoras en dicho lugar “no se puede poner velas cerca de imágenes antiguas porque el humo es como un cáncer que se meten en las fisuras de las imágenes, por eso construimos un apartado y establecimos que no debería de ponerse veladora. Hace más de 25 años no se ponen veladora, lo digo con conocimiento de causa” manifestó.

Leer más: Comisión Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua denuncia irrespeto y profanación en templos católicos

Respecto a los testigos que presentó la sancionada policía que señalan que no hubo mano criminal, el jerarca sostuvo que tienen testigos y para evitar que hagan algo contra ellos se reservaron los nombres “nos decían que hubo un hombre que anduvo rondando, nuestra gente tiene sexto sentido y lo miraban como sospechoso”.

Tras el ataque en Catedral, Brenes aseguró que se comunicó inmediatamente con el Papa Francisco para informarle los hechos “el Papa Francisco me envió un manuscrito, eso significa muchísimo y me decía. Querido hermano te acompaño en el dolor y en este acto vandálico, estoy cercano a vos y a tu pueblo, rezo por ustedes. Por favor no te olvides de rezar por mí, que Jesús te bendiga y la virgen santa te cuide. fraternalmente Francisco”

“Inmediatamente le escribí agradeciéndole su cariño, su afecto y su cercanía y es interesante pienso que él (Papa) estaba dolido como arzobispo ha vivido atentados en templos, por eso al terminar el Ángelus lo primero que hizo fue referirse a Nicaragua con esas bonitas palabras”, manifestó el religioso.

Leer más: Rosario Murillo se da golpes en el pecho, "no podemos permitir que se manipule" lo del ataque a imagen de la Sangre de Cristo

Según el Cardenal, dejarán los resultados policiales en manos de la opinión pública y la feligresía porque los ciudadanos saben de donde vienen los ataques “la opinión pública tiene un sentido de la fe y como hombres de fe, sabemos que el señor y el espíritu Santo nos va iluminando porque la verdad siempre sale a luz. El tiempo nos va a ir dando la razón, sabemos que la iglesia es paciente y es iluminada por la gracia del espíritu Santo y esa es nuestra fortaleza”