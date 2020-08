Libertad piden en Nicaragua para mujer que mató de 100 machetazos a hombre que violó a su hija de 5 años

El caso de Soledad Cruz, una mujer de 36 años que mató a su esposo de 100 machetazos por violar a su hija de 5 años, tuvo un gran impacto y expresiones de solidaridad en Nicaragua.

La mujer guatemalteca fue detenidas por las autoridades de su país, tras el hecho del cual dijo no arrepentirse al considerar que se lo merecía y que lo "volvería a hacer".

“Él estaba violando a mi hija, cuando llegue a mi casa escuche algunos gritos de dolor y desesperación, me acerque sin hacer ruido pues él no me esperaba, yo salí temprano del trabajo, cuando me asomé por la ventana pude ver que tenía a mi hija desnuda, tirada en la cama tapándole la boca y violándola”, confesó la mujer.

Tras la publicación de la nota en 100% Noticias, las redes estallaron con muchas expresiones de solidaridad y demandando su libertad pues consideraron que la mujer actuó en defensa propia para garantizar la protección de su pequeña e inocente hija.

La usuaria Neydi Peralta opino " Son muchos años de condena por defender a tu hija, pero créeme ella te lo va agradecer el resto de su vida por defenderla como una valiente madre sin importarle consecuencias; de veras que te felicito por el coraje y amor de madre por encima de todo"

Arbelingda Fonseca dijo "No es Nicaragua es Guatemala, pero al igual ella hizo justicia, mi respeto yo hubiese hecho lo mismo, por mis hijos soy capaz de eso y de mucho más. Ella merece ser libre para que cuide de su pequeña"

Otros que defendieron el accionar de Soledad Cruz fueron Johana Rakel "Esa mujer debe estar libre, defendió a su hija y la comprendo al mil porciento. Bien hecho" mientras Darlene Maradiaga agregó " Esta es una mujer Heroina, mientras otras “madres” al saber en labios de sus propias hijas que son violadas por su padre, callan y se ponen del lado del agresor, sé de muchísimos casos, lamentablemente".

También Cinthya M Ojeda la defendió "Libertad hagan protesta lo único que hizo fue defender a su niña inocente por Dios asta cuando esas leyes mediocres putrefactas de Guatemala. Perdón me equivoqué pero si hubiera sido en Nicaragua lo mismo pasaría" expresaron.

Más de 5,300 personas reaccionaron a la publicación de la nota en 100% Noticias que tuvo más de 1,500 comentarios.

Se conoció que, el violador le confesó a la mujer que tenía relaciones con su hija e incluso la invitó a formar un trío. Tras dicho acto de cinismo, la mujer tomó el machete ubicado en el patio de su hogar y agredió a su pareja sin parar.

“Fui de inmediato al patio y saqué el machete que tenemos para podar el pasto y le metí el primer machetazo en la cabeza y era tanto mi coraje que no pude parar. ¿Por qué no me dejaron matarlo? Le destruyó la vida a mi pequeña, solo tiene 5 años de edad”, agregó la madre desesperada.