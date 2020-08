Sistema penitenciario bloquea ingreso de medicinas para reo político Richard Cedeño

Arelys Saavedra Cedeño, hermana del preso político Richard Saavedra Cedeño denunció a través de 100% Noticias que el reo político se encuentra muy enfermo dentro del sistema penitenciario y que las autoridades del régimen de Daniel Ortega no le permitieron pasar el medicamento que solicita para mitigar algunos de los padecimientos que está sufriendo.

“Le mandamos pastillas para la infección, Amoxicilina, Ibuprofeno, tramadol, Zepol, le mande unas fuertes gotas para el oído por que anda un fuerte dolor en los oídos que dice que no lo aguanta, a nosotros nos recibieron las medicinas, el día que su pareja fue a la visita conyugal pregunto por las medicinas y la funcionaria le dio que la medicina se pasa al día siguiente y qui si no le paso es por que no llegó, cuando nosotros le habíamos pasado el medicamento” expresó Arelys.

Los principales padecimientos del preso político según su hermana, son dolores en el cuerpo y fuerte dolor en los oídos, los cuales ya estuvieran siendo tratados pero por la negligencia de las autoridades del sistema penitenciario Richard continua sin recibir sus medicinas las cuales según Arelys fueron entregadas en la ventanilla cero, por lo que su familia exige que se le entreguen las medicinas que con mucho sacrificio consiguieron para poder enviárselas.