Bomba molotov, es más congruente concluye CENIDH sobre "atentado" a catedral de Managua

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenidh, en su informe realizado sobre el atentado a la catedral de Managua detalló que existen elementos que la investigación de la sancionada policía sandinista obvió, “el informe presentado no explica como la fuente entra en contacto con el combustible por el tiempo necesario para alcanzar la temperatura de ignición, el recipiente está cerrado a pesar de las deformaciones provocadas por el calor del incendio” mencionada el informe del Cenidh.

Pese a las declaraciones de los testigos oculares del hecho donde mencionaron que un desconocido lanzó una bomba incendiaria dentro de la Capilla, estos testimonios fuero descartados asegura el informe de la organización defensora de derechos humanos debido a la “opinión” de la sancionada Rosario Murillo quien mencionó que el incendio fue a causa de unas inexistentes velas y cortinas.

De igual manera el informe señala que “estudiar la hipótesis de bomba incendiaria de tipo coctel “Molotov” es más congruente con la evidencia encontrada que las conclusiones del informe policial. El comportamiento de estos dispositivos cuando se les agrega aceite combustible es el de “salpicar” y crear diferentes puntos de ignición que magnifican los daños en poco tiempo. Los restos del incendio evidencian una distribución irregular de los focos de calor y no un patrón de expansión que avanza en busca de más combustible” concluye el CENIDH.

Este organismo informa que "El informe policial no detalla cuales fueron los materiales que entraron en combustión de primero. No se establecen los hechos y condiciones que expliquen la evidencia posterior a la combustión. Por tanto, no se detalla la secuencia de ignición explica el CENIDH y agregan. En ningún momento se evalúa la intervención del factor humano, a pesar que la hipótesis presentada no puede ser soportada con datos suficientes y fidedignos, además de no ser compatible con el tipo de incendio” continúa explicando la información recompilada por el Cenidh.

El centro nicaragüense de derechos humanos, entregó su informe de 51 páginas a la Arquidiócesis de Managua.