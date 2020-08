Mujer que perdió ojo por golpiza policial dice ante juez que civil acusado es inocente

Este miércoles se realizó la audiencia inicial donde se procesa a Venuar Angelo Peña, acusado por la fiscalía de lesiones gravísimas contra Sayra Adriana Cordero, quien como víctima llegó a los juzgados pero a reiterar que fueron oficiales de la dirección de operaciones especiales, DOE, que la agredieron y no el joven que presentó la Policía sandinista.

"Hoy fue la audiencia inicial de mi caso, donde inculpan a un muchacho que nada tuvo que ver, los que realmente me pegaron fue la institución policial, exijo que se me respeten mis derechos, he estado siendo asediada por la policía en mi casa, y ojalá obtenga una respuesta positiva, quiero justicia" dijo Sayra al salir del complejo judicial.

Cordero perdió totalmente su ojo derecho por la golpiza que le propinaron oficiales de la policía en un parque de Masaya. El doctor José Antonio López, abogado defensor del pueblo le da seguimiento al caso de Sayra y especificó que "ella es clara y enfática, desde un inicio acusa a oficiales de la Dirección de operaciones especiales de la Policía" dijo López.

"Sayra pidió la palabra y dijo delante de la juez, esta persona que están acusando, no es la persona que me agredió a mí, quien me agredió fueron policías" manifestó el Dr. López quien agregó que pese a esa declaración la jueza continuó el proceso contra un inocente y lo que "cabía era no admitir la acusación, desestimarla, no se cumple con requisitos de ley, la parte ofeendida le dice a la judicial que no es la persona que la agredió" puntualizó.

Los defensores del pueblo le darán acompañamiento a Sayra, pero no están interviniendo en el proceso.