Cinco militares de la Fuerza naval están desaparecidos

7:54 a.m.

Cinco militares que participaron en el rescate de los turistas que náufragaron en los Cayos Perlas, están desaparecidos y la Fuerza Naval hasta ayer les informó a su familia, quienes están exigiendo su búsqueda.

Jaime Palma es uno de los cinco jóvenes de la naval que se encuetran desaparecidos desde el domingo 9 de agosto señalan sus familiares.

Lea Más: PCIN acompaña a jefa de prensa de La Costeñísima Kalúa Salazar acusada por sandinistas de injurias y calumnias

"Mi hermano y otros compañeros que están desaparecidos desde ese día, la naval ha sido muy irresponsable porque publicaron sobre los rescatados pero no hacen mención que varios muchachos están desaparecidos" aseguró uno de los familiares.

"Ellos no se acuerdan que hay madres que lloran a sus hijos, que no buscaron ese peligro" aseguró.

La naval le dijo a los familiares de estos jóvenes que supuestamente están realizando la búsqueda hasta con helicópteros, sin embargo hoy miércoles no se observó ningún medio aéreo en el sector del accidente ni en la base naval.

Participaron en el rescate de los turistas que naufragaron en los Cayos Perlas. La naval nunca informó a la familia y exigen su búsqueda.



Lea Más: Pompeo reitera apoyo de EEUU para el retorno de la democracia en Nicaragua



Ante la desesperación, Mileidy Quinn, madre de Jaime Palma, decidió junto a su familia denunciar públicamente la desaparición de su hijo.



Ella asegura que desde el domingo 9 de agosto ha estado intentando llamar a su hijo y hasta hoy miércoles el celular de su hijo esta apagado y no saben de su paradero.

"Anoche que era martes 11 de agosto como a las nueve de la noche vinieron unos de la naval a buscarme desde que los vi llore porque tenía un mal preserntimiento"

El Capitán Berrios, sólo nos dijo que salieron tres pangas a rescatar a unos turistas y regresaron dos pangas y la tercera donde estaba su hijo, no regresó"

Recuerde Leer: Funcionarias sandinistas acusan a periodista de Radio La Costeñísima por supuesto delito de calumnia



Shantany Palma, hermana de Jaime, cuestiona la irresponsabilidad de la naval para atender a las familias de los desaparecidos.



"Ellos dicen que los andan buscando pero nosotros no vemos prueba de eso" denunció.



"Todo el día hemos esperado respuesta y si mi mamá no llama, ellos no dicen nada y sólo nos dicen que esperemos, pero estamos desesperados" aseguró.