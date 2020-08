Militante sandinista reclama ¿por qué me borró? al referirse a la lista del Bono Solidario

El simpatizante Dulis José Ortez Beltrán hermano del ex alcalde Melvin Ortez en el municipio de San Fernando departamento de Nueva Segovia, reclamó y retó a los golpes a otros fanáticos sandinistas que lo eliminaron de la lista del bono solidario que entrega el régimen de Daniel Ortega en el país.

En el momento de furia, Ortez rompe el carnet de militante del FSLN porque lo sacaron de lista de beneficios. En un vídeo que circuló en redes sociales, Ortez asegura que no le importa que llamen a la sancionada policía sandinista.

“Aquí está y me borraron y me borraron, ah no creían que había huevones (...) y échame la policía, si es huevón échamela y usted me borró, me borró ¿por qué me borró huevón? si yo no le tengo miedo, no le tengo miedo (...) écheme la policía si tiene huevo ¿por qué me borró? ya llené los papeles (...) Lo que me has hecho es injusto, yo llene los papeles (...) te voy a demandar para que te corran”, expresó enfurecido el simpatizante.

Para algunos seguidores de 100%Noticias, el video refleja que el régimen Ortega-Murillo entrega los bonos a militantes fieles del partido que se encargan de asediar a los opositores en el municipio.