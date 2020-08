Despedidos de alcaldía en León denuncian corrupción y advierten que Daniel Ortega puede perder elecciones

Trabajadores de la alcaldía municipal de León denunciaron que fueron despedidos hace tres meses supuestamente por falta de fondos, sin embargo fueron reemplazados por otros empleados.

En videos que circulan en redes sociales, algunos trabajadores denuncian los despidos y tildan de “corruptos” a varios funcionarios sandinistas de la municipalidad.

Una de las denunciantes señala que el ex Coronel Gilberto Narváez con respaldo del sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras y Evert Delgadillo han hecho “desastres” “el coronel Gilberto Narváez junto a un grupo de personas que están trabajando con cizaña y actuando muy mal, todos somos del Frente Sandinista, hemos trabajado en mesas electorales y estamos dispuestos a luchar siempre por el voto de cada uno de nuestras familias, por el voto del Frente Sandinista, pero si esta situación se da con nosotros que somos militantes del Frente Sandinista que podemos esperar, van a perder las elecciones comandante”, manifiesta la mujer, quien asegura ser madre soltera con un hijo con discapacidad.

Mientras tanto, otra denunciante retó a los funcionarios a bajarse los salarios “soy una de las despedidas llevo tres meses de estar sin trabajo, sin recibir ni un solo peso supuestamente el despido es porque no hay dinero, mi pregunta es ¿si no hay dinero por qué las plazas que nosotros dejamos ya están ocupadas?. La situación de la alcaldía está quítate o para poner a la gente que ellos quieren tener,si no hay dinero por qué no comienzan por bajarse los grandes salarios que tienen, el alcalde tiene un salario de 100 mil córdobas, el administrador, los directores que comiencen con bajarse el salario” expresó.

Otro trabajador que tenía 28 años de trabajar en la alcaldía manifestó “nunca hemos tenido problemas, los tenemos con esta administración de ahora Kathiuska Fonseca, los deberian de correr a todos ellos, los trabajadores no tienen culpa de lo que hacen ellos en la administración, los principales que tiene que salir son Gilberto Narváez y Reinaldo Pérez esa cúpula son como 10 una rama de corrupción” indicaron los denunciantes.