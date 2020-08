Sancionada policía sandinista decomisa rollo de banderas azul y blanco a ciudadana en Río San Juan

La sancionada policía sandinista decomisó un rollo de banderas azul y blanco a una ciudadana de San Carlos, Río San Juan.

La mujer se resistía a que le quitaran el rollo de banderas y los oficiales se la quitaron a la fuerza y se la llevaron de arrastras. La mujer fue identificada como Tania Isabel González y es propietaria de una ferretería.

"Es un abuso de poder total, yo aqui trabajo todo el día, todos los días y me van a llevar solo por eso, pues que me lleven como delincuente, que se den el lujo, que se den el lujo que me lleven como delincuente" expresó la mujer sin ningún temor al ver el atropello en su contra.

Los hechos ocurrieron exactamente en una ferretería que a la vez opera como western Union, conocida como "El Cubano" que está ubicada a media cuadra de la alcaldía de San Carlos, confirmaron a 100% Noticias pobladores de la zona.

"Por vender banderas, miren como me llevan, por vender banderas en este país, por vender banderas (...) aqui llevo la droga miren las banderas, por vender banderas, patria libre, patria libre" gritaba la mujer mientras los policías la subían a la tina de la patrulla.

No es la primera vez que la policía realiza este tipo de decomiso. La semana pasada 100% Noticias informó que la sancionada policía fue a los colegios públicos a retirar todas las banderas plásticas que habían instalado el personal docente, ya que el arcoiris estaba formado por una barricada de adoquines y para el régimen eso es un símbolo de la lucha azul y blanco por la insurrección de abril del 2018, confiaron a 100% Noticias algunos maestros que por seguridad prefirieron el anonimato.