Me denunciaron por vender banderas "vandálicas" dice comerciante a quien la policía la detuvo y decomisó producto

Tania Isabel González propietaria de una ferretería en San Carlos, Rio San Juan explicó a 100% Noticias que una de las muchachas le dijo que hace dos días llego a su negocio una señora molesta por que vendía las banderas en ese lugar “yo vendo las banderas como cualquier comerciante que trabaja y se gana el pan de cada día en cualquier negocio a eso de las 12 la chavalas me estaban contando cuando la policía llego, y me dijeron que iba a decomisar las banderas porque había una denuncia en mi contra” narró González.

Además, destacó que la sancionada policía sandinista le aseguró que la denuncia en su contra era por vender banderas vandálicas “yo tengo tres años de estar vendiendo esas banderas por que se compra el rollo, a como les dije a los policías, ni siquiera he sacado el valor del rollo de banderas” enfatizó Isabel a 100% Noticias.

Lea También: Sancionada policía sandinista decomisa rollo de banderas azul y blanco a ciudadana en Río San Juan

“Yo me pongo a pensar que primero no estoy cometiendo ningún delito, y segundo es dinero el que se me están llevando es un robo por que ustedes no pueden hacer eso y me decían no armes el show, pero no era eso era cuestión de defender mis derechos… llamaron a otra patrulla con mujeres y fue cuando ya me levantaron y me llevaron” mencionó la afectada.

Este martes la sancionada policía sandinista decomisó un rollo de banderas azul y blanco a Tania Isabel González quien sin temor mencionó "Es un abuso de poder total, yo aquí trabajo todo el día, todos los días y me van a llevar solo por eso, pues que me lleven como delincuente, que se den el lujo, que se den el lujo que me lleven como delincuente".

Lea Además: Cinismo: Rosario Murillo "colores azul y blanco son un orgullo" pero policía decomisa banderas

En el video que circula de su detención se logra escuchar a Isabel decir "Por vender banderas, miren como me llevan, por vender banderas en este país, por vender banderas (...) aqui llevo la droga miren las banderas, por vender banderas, patria libre, patria libre" gritaba la mujer mientras los policías la subían a la tina de la patrulla.