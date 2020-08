SICA "avala mentiras” del régimen sandinista con cifras del COVID-19

Nicaragua se encuentra en el primer lugar con el mayor número de casos recuperados por COVID-19 en comparación a los países que integran el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), así lo revela un informe que divulgó el organismo, el cual no tomó en cuenta las innumerables denuncias contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalado de ocultar información del virus en el país.

Según el SICA, Nicaragua reporta 3,659 casos confirmados a la fecha, de los cuales supuestamente el 91,25% se han recuperado y solamente hay 183 casos activos en todo el país.

Las estadísticas que presenta el SICA se contradicen con el Observatorio Ciudadano del COVID-19 que contabiliza 9.822 casos sospechosos y 2,652 muertes, de las cuales 139 se categorizan como muertes por neumonía y 2,513 como muertes sospechosas por COVID-19.

El epidemiólogo Álvaro Ramirez calificó de “sesgado” el informe del SICA “obviamente el gobierno ha manipulado las cifras, el informe no está apegado a la realidad y eso lo hemos visto, quieren vender una imagen que en Nicaragua todo está bajo control y es por eso que las cifra de casos confirmados y la muertes confirmadas en Nicaragua son raquíticas y baja, se encargan de vender el número de casos recuperado sin contar la realidad el pueblo”, señaló Ramirez.

Para Ramirez, es otra “mentira armada” “estos datos son para publicidad tanto de su organización (SICA) como la publicidad del gobierno, no, nos sorprende en lo absoluto ver esos números de casos recuperados que realmente refleja una realidad diferente a la que pasa en el territorio nacional. Es una manipulación de las estadísticas, el SICA está reproduciendo lo que reciben de información”.

Dora María Tellez llamó al SICA a ser cauteloso con la información que recibe del régimen sandinista “con absoluto y pleno conocimiento que aquí las cifras del Ministerio de Salud son completamente falsas. El SICA hace caso omiso de la denuncia del personal médico, medios de comunicación, Observatorio Ciudadano y la información hackeada al Minsa por Anonymous”.

Para Tellez, el Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo “avala” las mentiras del régimen Ortega Murillo en relación a la pandemia del coronavirus en Nicaragua “No hay datos de los egresos hospitalarios, se desconoce la cifra de cuántas pruebas han sido realizadas, cuantas pruebas resultaron positivas, es una verdadera barbaridad si tuvieron algún respeto como Secretaria Ejecutiva deberían de ser sumamente cauteloso con el uso de cifras que a todas luces es completamente falso”, indicó.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través del director de Emergencias en Salud de la OPS, doctor Ciro Ugarte han señalado que el régimen sandinista no brinda información suficiente sobre el avance de la pandemia COVID-19.

“Lo hace de forma semanal nos informan el número de caso, el número de fallecimientos, el número de recuperados, pero no hemos recibido información detallada como lo requiere el reglamento sanitario internacional. De modo que como resultado no podemos decir cual es la situación actual en Nicaragua en términos de la pandemia, esta información es importante no sólo para los países vecinos de la comunidad internacional sino que es importante para su propia población”,expresó Ugarte en una conferencia.