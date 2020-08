Tortura, muerte de su madre y covid-19, lo que más golpeó a Luis Valle Tinoco, el preso político con más tiempo en prisión

Luis Valle Tinoco, cumplió en agosto 25 meses en la cárcel, es el preso con más tiempo en prisión. Un juez sandinista lo condenó a 8 años por robo agravado y portación ilegal de armas. Tinoco se encuentra en la galería 4 alta, celda 77 y tiene 33 años de edad.

Tinoco se desempeñaba como ayudante de albañil, laboró también como chofer antes de involucrarse en las protestas y se encuentra detenido desde el 3 de julio del 2018.

Lea Más: Los símbolos patrios de Nicaragua son criminalizados por dictadura Ortega Murillo

Jackeling Diaz Tinoco, hermana de Tinoco aseguró a 100% Noticias que "él se siente desesperado y dice que hasta cuándo, hasta cuándo va a estar en ese lugar, yo le pido a todas las organizaciones que nos unamos, nos unamos si no hay unión no vamos hacer nada, primero con la ayuda del Señor para que esos muchachos salgan porque son inocentes".

A los 23 días de estar en prisión, la madre de Tinoco falleció a consencuencia de un cáncer y él no pudo estar ni en la vela, ni en el entierro, pese a que pidió permiso y se lo negaron "se imaginan ustedes el golpe, el dolor tan grande para mi hermano sabiendo que mi mamá había fallecido y él no pudo estar en ese momento con ella" dijo llorando en el teléfono Jackeling.

Lea Además: Declaran culpable al reo político Ernesto Ramírez

El coronavirus también afectó a Tinoco como al resto de presos "mi hermano estuvo mal, él perdió el olfato, perdió el gusto estaba con una gran tos, que le dilató esa gran tos con fiebre, con diarrea pero gracias al Señor porque Dios es bueno, Dios con su misericordia, hasta aqui él señor ha guardado a mi hermano en ese lugar"

Tinoco fue torturado cuando estuvo en la estación 1 de la policía sandinista, las torturas fueron físicas y sicológicas dice su hermana. El reclamo de los presos políticos y sus familiares es que se habla más de elecciones que de acciones para su libertad.

"Solo piensan, hablan, escucho hablar en noticias de elecciones, yo pienso que no hayan elecciones si no hay libertad para presos políticos, que no hayan elecciones porque este gobierno no quiere nada, ellos dicen que no hay presos políticos, pero sí hay presos politicos y todos los que están injustamente, entonces yo digo que eso que quieren que las elecciones vienen, elecciones van, primero hay que darle prioridad a los presos políticos. Primero la libertad de los presos políticos y después pensemos en elecciones, sino hay libertad de presos políticos que no hayan elecciones, eso es lo que yo pido" reiteró Díaz Tinoco.