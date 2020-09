El dictador Daniel Ortega reconoció en el 41 Aniversario del Ejército de Nicaragua, que la epidemia del coronavirus "no ha acabado" pero siguen con las actividades de contagio.

"Aquí nosotros no podemos decir ya se acabó la epidemia, no podemos confiarnos, hay que tomar indicaciones de médicos, del sistema de salud, de todo lo que se viene orientando" señaló Ortega quien defendió la asistencia presencial de los niños en las escuelas y reiteró que el país no se puede detener.

El banco interamericano de desarrollo BID, aprobó recientemente a Nicaragua 43 millones de dólares. El régimen admitió en privado ante el BID su incapacidad para enfrentar la pandemia ya que admitieron 5.8 millones de contagios y más de 23,524 muertos de no haberles aprobado un monto de 43 millones de dólares para dar "Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en Nicaragua".

"No podemos desconocer que alguna cooperación han brindado para enfrentar la pandemia, y nosotros agradecemos y reconocemos esa cooperación pero todos sabemos, que está bien pero no esta ahi la solución" dijo el dictador que le pasa responsabilidad a respuesta ante el covid-19 a los "países desarrollados".

Ortega condecoró al jefe del Ejército sancionado General Julio César Avilés con la Orden Augusto C. Sandino en su máximo grado "Batalla de San Jacinto". El General Avilés con los ojos enrojecidos y con voz entrecortada nuevamente le rindió fidelidad al dictador.

"Esta alta distinción a nuestra institición, la que estará guardada en el lugar más importante del Ejército de Nicaragua, como lo es el corazón de todos nosotros que palpita a diario dando todo nuestro máximo esfuerzo en cumplimiento de tareas por la patria" así agradeció Avilés al dictador.

Por su parte Ortega reiteró que su soporte para mantenerse en el poder son las fuerzas armadas. En el acto del aniversario de las fuerzas castrense, Ortega estuvo acompañado por los sancionados Rosario Murillo, Julio César Avilés y Francisco Díaz, jefe de la policía sandinista.

"Aquí el Estado en su conjunto, toda Nicaragua con dos soportes fundamentales el Ejército y la Policía, el pueblo, juntos garantizando la seguridad, la estabilidad porque cómo enfrentar una pandemia como esta, con inseguridad, con inestabilidad, con crímenes por decenas por centenas" expresó Ortega quien defendió el actuar policial y militar contra opositores a quienes les han plantado droga para incriminarlo de delitos comunes.

"Un Ejército para la paz combatiendo con firmeza el narcotráfico, el crimen organizado, aunque vengan a decir que el que cayó por narcotráfico no es narcotraficante, que es una pobre víctima y ahí están las pruebas, ahi están las pruebas, ahi están las pruebas bien documentadas" manifestó Ortega quien es señalado de cometer crímenes de lesa inmunidad contra el pueblo de Nicaragua desde abril del 2018 y quien mantiene a más de 100 presos políticos encarcelados bajo la figura de delitos comunes, siendo opositores.