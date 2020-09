Preso Político Jaime Navarrete: "Madre quiero verte quizás por última vez"

"Madre quiero verte quizás por última vez. Me duele mucho mi cabeza, no puedo respirar,me duele mi nariz, se baja mucho la presión por el calor ,no me sacan al sol solo una vez al mes 10 minutos encadenado", fue el mensaje que envió el preso político Jaime Enrique Navarrete a su progenitora Margine Blandón, quien tiene 14 meses de no ver a su hijo debido a que reside en Estados Unidos.

Blandón denunció en 100%Noticias que su hijo tiene serias complicaciones para respirar debido a que le fracturaron el tabique nasal y permanece en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa, sin atención médica.

“No le dan su comida que le mando los lunes, hasta media noche cuando está en descomposición. Lo tienen aislado en máxima seguridad, le quitaron los que estaban cerca de él”, expresa su progenitora.

En una entrevista a 100%Noticias, Margine expresó “es triste escuchar estas palabras para mi, de mi hijo, es una situación difícil, yo tengo un año de no visitarlo, escuchar estas palabras de la situación que él vive es una injusticia, lo que están haciendo con mi hijo yo exijo su libertad a los magistrados, jueces y testigos, las acusaciones son una mentira y lo tienen injustamente secuestrado, estoy confiando en la presión internacional para que mi hijo pueda lograr su libertad”.

Al mismo tiempo, la madre de Navarrete, pidió al pueblo de Nicaragua unirse para demandar la liberación de todos los presos políticos que mantiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En 2018, Navarrete fue condenado por primera vez a 22 años de cárcel señalado supuestamente del homicidio de un paramilitar que andaba desmontando barricadas en barrios de Managua. Fue liberado bajo la Ley de Amnistía el 10 de junio del 2019. Luego, el 24 de julio de 2019 fue secuestrado en su casa cuando salió a tomar fotos a un grupo de personas que lo estaban grabando desde un carro. Navarrete vivía solo y su casa fue allanada por la policía el 26 de julio y supuestamente encontraron la droga y el arma.