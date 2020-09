Mario Arana: "yo no soy partidario de sanciones al Ejército", Alianza Cívica plantea reformarlo junto a Policía

Una de las propuestas que planteó la Alianza Cívica por la justicia y la democracia en la "Agenda País" presentada este jueves es "Reformar Ejército y Policía Nacional" como parte de las medidas para restablecer el Estado de Derecho en el país.

¿POR QUÉ REFORMAR AL EJÉRCITO Y NO ABOLIRLO?

"Hay que revisar, hay que plantearse reformas en los dos órganos (Ejército y Policía) verdaderamente, pero realmente es tan grave por acusaciones que hay, pero también no podemos acusar sin verificar, tiene que pasar por un proceso, porque hay gente que te dice que las armas de guerra que tiene el Ejército también las tiene la Policía" aseguró Arana quien considera que con esta propuesta de la Alianza Cívica, el tema ya queda en discusión en la sociedad sobre si ambas instituciones llenaron o no las expectativas de la población.

"Y verdaderamente sobre todo lo que pasó en la Policía, lo que sea y lo que sucedió ahi es una aberración y realmente Nicaragua tiene que pasar por un proceso de corregir de enmendar para saber lo que pasó ahí" manifestó Arana que se debe pedir perdón por los errores cometidos "y puede ser que en ambos lados hay que hacerlo, porque no se puede apriori decir que no hubo violencia que se generó del otro lado, es decir, en defensa a lo mejor, pero lo cierto es que necesitamos que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir" dijo.

En el caso del Ejército Arana señaló que se debe reflexionar sobre cómo se destruyó la institucionalidad, "¿por qué se desplomó el respeto para el Ejército?, abramos la discusión, tengámosla, que la tengan ellos adentro también, que si les gusta sentirse a como se sienten, porque han perdido el capital político que tenían...hoy es cuestionado y esa es la realidad de Nicaragua y hay que enfrentarla, no tapándola, la Alianza lo que está proponiendo es que se reforme" dijo el empresario entrevistado por Lucía Pineda Ubau.

Desde el punto de vista personal, Arana, el Ejército de Nicaragua no debe ser sancionado, pero opina que la sanción impuesta al General Julio César Avilés fue un claro mensaje "para todo el Ejército" y principalmente para "él porque se le asocia con el responsable de tomar una decisión, en principio, de politizar a la institución" señaló.

"Yo no soy partidario de sanciones al Ejército como institución, sí soy partidario que se le hiciera a la Policía" y agregó "yo he esuchado la justificacion del ejército de porqué ellos no se involucraron, inclusive hay quienes me dicen que al Ejército se le pidió que se involucraran y no lo hicieron y se pararon ante la autoridad, bueno si eso es así que salga, que salga esa verdad, pero que no se involucraron porque el poder de fuego hubiese sido demasiado que no iban a poder controlar porque no están hechos para estar en situaciones de control para la ciudadania, están hechos para situaciones de la soberania nacional" argumentó el Presidente de AMCHAM.

Actualmente hay 22 funcionarios de Daniel Ortega, incluido cuatro miembros de su familia, sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y Departamento de Estado, por violar los derechos humanos. Varios sectores han pedido sanciones para jueces y magistrados de la Corte suprema de justicia y fiscales involucrados en utilizar la justicia como un instrumento para reprimir a los opositores.

"¿Para qué son las sanciones? creo que no deberíamos seguir sometiendo a este país a sanciones, creo que es insensato lo que está haciendo (Daniel Ortega), dejando que el país esté sujeto a sanciones y al rechazo internacional porque nos está costando mucho, es una insensatez, y estamos sufriendo las consencuencias..."porque no solamente están dándose presiones individuales, hay que admitir y reconocer que la verdad es que no le han aprobado ni un boyo a Nicaragua desde abril del 2018 en organismos internacionales y eso tiene un costo, tiene sus consecuencias y lo que está haciendo el régimen, es que le está cargando impuesto a todo el mundo" expresó Arana.

LA ALIANZA CÍVICA NO SE SIENTE CONFORTABLE EN LA COALICIÓN NACIONAL

El Presidente de AMCHAM, Mario Arana, se refirió a la permanencia o no de la Alianza Cívica dentro de la Coalición Nacional, y dijo que es un tema que no se ha decidido, "creo que los jóvenes de la Alianza Cívica no están interesados".

"En la Coalición no estamos confortables" manifestó Arana quien plantea como posbilidad que la Alianza Cívica trabaje de cara a una alianza electoral pues ve pesada la estructura que se creó en la Coalición.

"La Alianza tuvo que ver con la UNAB cuando nació, tuvo que ver con la coalición cuando nació, si ahora decidimos hacer otras cosas...vamos a ser amigos...". Actualmente la Alianza Cívica analiza el estudio que hicieron expertos o asesores para superar el impase en la Coalición y negó rumores que se van a Ciudadanos por la libertad, CxL.

"Se hizo el estudio de los expertos y bueno hay algunas conclusiones vamos a verlas...lo idóneo sería que se corrigiera, que continúe habiendo unidad...no comparto ese criterio de que la Alianza se va a CxL, no le interesa, la Alianza está interesada en la relación con sus bases" manifestó Arana.