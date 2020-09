Policía sandinista saquea casa de exiliada, buscan papeletas contra el régimen de Daniel Ortega

La Policía sandinista realizó un sorpresivo allanamiento en la casa de Marvia Padilla en León, quien actualmente está exiliada en Costa Rica. Padilla dijo a 100% Noticias que la Policía encontró en la vivienda una papeletas, pero no pudo precisar más detalles pues la información que hasta el momento le dan es confusa.

"Lo que alegan es que, encontraron una caja con papeletas o que están buscando papeletas, pero no sé a quien le quieren echar la culpa ahi, mi mamá es una señora anciana de 70 años, mi abuelita de 102 años y unas niñas que una tiene 15 y la otra tiene 8 años" aseguró Padilla quien es conocida también cono Rayza entre sus amistades.

Las menores actualmente están bajo el cuido de los vecinos y Rayza no se explica por qué saquean la vivienda "no sé qué tiene que ver eso con los muebles y las cosas que dicen que se las están llevando, pero no puedo confirmar nada, solo lo que me están diciendo" y agregó que "yo creo que ellos creen que estoy en Nicaragua porque ayer hice un en vivo desde la floristería y deben de creer que estoy en la floristeróa de Nicaragua" dijo Padilla quien ya tiene 2 años de permanecer exiliada en Costa Rica.