Policía sandinista asedia y amenaza con cárcel a miembros del partido Ciudadanos por la Libertad

La sancionada policía sandinista asedio la oficina legal del presidente municipal del Partido Ciudadanos por la Libertad, el abogado Lester Alvarado, en Boaco, desde tempranas horas de este viernes.

“Me salí de la oficina a comprar unos papeles legales y recibí llamada de una amiga que me dijo que no regresará, porque la oficina estaba rodeada de policías y decidí por el momento resguardarme”, comentó Lester Álvarado a Ciudadanos por la Libertad, (CxL)

Según Alvarado, el fin de semana pasado su vivienda también fue asediada por una patrulla de policías y varios motorizados que tomaron foto de su casa.

Leer más: Policía sandinista saquea casa de exiliada, buscan papeletas contra el régimen de Daniel Ortega

En Granada, Wiston Corea, presidente del partido CxL fue amenazado por un agente de la policía sandinista de ser llevado a la cárcel si decide salir de su casa.

“Regresaba de realizar una gestión personal y cuando iba llegando a la casa divisé que frente a ella estaba una patrulla policial con varios agentes, en ese momento se me acercó un efectivo y me dijo que si decidía salir a la calle me detenían, yo les pregunté qué delito había cometido y solo me dijeron que era una orden de arriba”, expresó Corea.

Leer más: Presos políticos Óscar Amador y Yorling Carballo están con síntomas de covid-19, juez los envía a juicio

El líder opositor manifestó que la amenaza policial, es una clara campaña de terror en contra de los dirigentes de CXL para evitar que continúen organizándose en barrios y comunidades de la ciudad colonial.

“Yo tengo que salir a trabajar y no puedo tener casa por cárcel, porque no he cometido ningún delito, y creo que tenemos el derecho a organizarnos” dijo Corea.

Leer más: UNAN-León activa alerta para bloquear que se peguen calcomanías contra Daniel Ortega

El partido Ciudadanos por la Libertad denunció campañas de intimidación en contra de líderes y demandan que no se continúe utilizando a la policía sandinista, como instrumento de represión.