Casa de familia opositora en Sébaco amanece con pintas de amenazas en su contra

La Alianza Cívica por la Justicias y la Democracia denunció el asedio y hostigamiento que continúa ejerciendo el régimen de Daniel Ortega a las familias disidentes. En horas de la madruga de este sábado 12 de septiembre, sujetos no identificados realizaron pintas en un domicilio en el barrio Santiago, en Sébaco en las que decían se vende droga.

“Denunciamos los actos de intimidación y amenazas hacia familia opositora en el municipio de Sébaco departamento de Matagalpa. Las pintas hechas esta madrugada muestran, una vez más, la cobardía de simpatizantes del régimen, nos solidarizamos con el pueblo valiente que sigue en lucha cívica y pacífica para ver una Nueva Nicaragua” señaló la AC.

Lea Además: Comisionado Fidel Domínguez dirige allanamiento de viviendas de tres opositores en León

Según Eliseo Núñez asesor de en la Alianza Cívica, lo que pretenden con estas acciones es “atemorizar a las estructuras para que no realicen otra protesta y además con la represión diferenciada, donde no lo hacen contra la dirigencia nacional, quieren abrir fisuras que permitan elaborar el discurso de: no te dejés utilizar, no seas carne de cañón” destacó Núñez en 100% Noticias.

Leer más: Policía sandinista asedia y amenaza con cárcel a miembros del partido Ciudadanos por la Libertad

Sin embargo en esta semana en 132 municipios colocaron el sticker "se va" en referencia al dictador Daniel Ortega. La iniciativa de protesta impulsada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aparentemente provocó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aumentaran el asedio a opositores en el país.