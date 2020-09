Madre de menores asesinadas asegura que una de las víctimas fue abusada hace 6 años y policía ignoró denuncia

Carmen Rodríguez Dávila, madre de las niñas asesinadas no confía en el trabajo de la sancionada policía sandinista debido a que hace 6 años, la menor de iniciales L.Y.G.R., 12 años fue dos veces violada por un familiar y pese a que su progenitora interpuso denuncia, la policía no la escuchó.

Según la madre de las menores, la policía apoya cuando ellos quieren “cuando ellos quieren lo apoyan a uno, cuando no quieren no lo hacen, varias veces me he ido a quejar. La otra vez hubo uno que se hizo pasar de familiar me violó a la niña fui a denunciar y dijeron que no lo seguían porque ni yo lo conocía, ni ellos tampoco, me violaron a esa niña más grande, me agarraron los trapos y se pusieron a investigarme a mí como que yo era la de la culpa, les dije que lo fueran a espiar que se podía ir y se fue y hoy nunca lo capturaron. No me escuchaba y se lo dije en la cara a ellos, no es una vez que yo me iba a quejar en esa policía”, manifestó la progenitora al corresponsal de Notimatv en la zona.

La madre de las menores aseguró que el agresor tenía días de estar llegando a la casa, pero nunca se imaginó que llegara a cometer el horrendo crimen.

“Nunca he escuchado que sea un enfermo ese diablo, no sé qué diablo le dio hacerle eso a mis niñas ayer. Las niñas las degolló, primero a la más grande y después a la chiquita. No quiero darme cuenta que ese hombre anda vivo y libre”, manifestó la mujer al medio de comunicación.

La sancionada policía sandinista presentó a Rosario Soza Centeno como el autor del crimen contra dos menores de edad de 10 y 12 años en la en comunidad Lisawe, municipio Mulukukú, Región Autónoma Costa Caribe Norte, Nicaragua.