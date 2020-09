Un grupo de jóvenes feministas realizaron un piquete expres este domingo en repudio a los últimos actos de violencia sexual y asesinato de menores de edad en Nicaragua. En las últimas 72 horas registran 5 menores violentadas, 2 por abuso sexual y tres asesinatos de menores, entre ellos las dos hermanitas de Mulukukú.

La Policía sandinista reprimió el plantón sorpresivo que se llevó a cabo cerca del supermercado La Colonia de carretera sur "estábamos haciendo el piquete, que las niñas no se violan, no se tocan, no se matan y como a los 4 minutos nos cayó la Policía" dijo Tamara Dávila una de las organizadoras de la manifestación.

"Retuvieron dos vehículos, nos requisaron, nos tomaron fotos, lo único que encontraron fue pañoletas moradas y los cartelitos de las "niñas no se violan, no se tocan, no se matan y Ortega violador" a una de las muchachas la golpearon porque estaba reclamando por la detención, uno de los policias le pegó una patada" denunció Dávila.

La joven golpeada es Melina Bravo, quien era parte de este piquete. Dávila anunció que acciones como estas se estarán repitiendo en todo el país para mantener.

Las feministas que retuvo la policía sandinista por 10 minutos son: Ivania Álvarez, Olga Valle, Tamara Morazán, Tamara Dávila, Melina Bravo, Fabiola, Alexandra, Esperanza, y Ana Lucía Álvarez.

La Policía sandinista mantiene un operativo en contra de todo piquete y manifestación en contra del régimen sandinista.