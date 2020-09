Monseñor Báez denuncia "normalidad engañosa"y a ciertas cúpulas que juegan a espaldas del pueblo en Nicaragua

El Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, no deja de poner el dedo en la llaga, sus ojos, pensamientos y declaraciones están sobre todos los acontecimientos en Nicaragua, y criticó la intensificación de la represión del régimen de Daniel Ortega y también a "ciertas cúpulas" que se quieren acomodar con el régimen.

"No nos acostumbremos a una normalidad engañosa que nos quieren imponer con la represión de las armas y no nos dejemos tampoco contagiar con el virus que ha afectado a ciertas cúpulas de la sociedad con el engaño, el juego sucio a espaldas del pueblo y el acomodamiento de una situación que no podemos aceptar" señaló Monseñor Báez al salir de la misa en la Iglesia Santa Agatha

Báez compartió con un grupo de nicaragüenses en las afueras de la parroquia en Miami, donde brindó un mensaje en vísperas de las fiestas patrias.

"Les invito a que no perdamos la esperanza de construir una patria libre y mejor fundada en la justicia social en la igualdad, en la libertad y la paz. Nicaragua como dijo Ruben Darío está hecha de vigor y de gloria" expresó el obispo al saludar al grupo de compatriotas.

Monseñor Báez invitó "a que sigamos soñando y sigamos luchando por una Nicaragua libre como todos queremos".