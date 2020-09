Lorna Norori del Movimiento contra el abuso sexual, considera que el incremento de los delitos sexuales que se registran últimamente en Nicaragua se debe principalmente a la excarcelación de 23367 reos comunes en estos últimos dos años sin haber cumplido su condena y sin tener un programa para que estos puedan reinsertarse a la sociedad.

“Obviamente la cantidad que hay a estas alturas 23367 personas dejadas en libertad, sin que haya ningún tipo de protocolo establecido para que salgan en libertad, lo que está mandando es un mensaje a los abusadores sexuales y a los delincuentes en general de que en este país hay impunidad, que es posible abusar sexualmente, que no habrá ningún tipo de castigo o penalidad aunque sean condenados” señaló Norori en 100% Noticias.

Por su parte la defensora de derechos de las mujeres María Teresa Blandón expresó que “las causas de la violencia contra las mujeres y niñas son causas estructurales, tiene que ver con una amplia tolerancia social que justifica la violencia contra las mujeres y las niñas que encubre la gravedad del problema y que de alguna manera también justifica a los agresores” dijo Blandón a 100% Noticias.

“También la violencia se alimenta de impunidad y esto tiene que ver con el papel de Estado, el Estado históricamente se ha mostrado indolente frente a la violencia machista, pero con el régimen Ortega Murillo es más que indolencia, es inacción y es complicidad con los agresores, por eso es que han impedido la aplicación de la ley 779, por eso es que han impuesto la mediación y por eso es que arrasaron con las instituciones que se habían creado para atender a las víctimas y para sancionar a los agresores” enfatizó María Teresa Blandón.

Lorna Norori, aseguró que con respecto al rol que juegan las Comisarías de la Mujer, éstas prácticamente no existen, pues fue el mismo régimen que las cerró y ahora las andan reactivando.

“En realidad las Comisarías de las mujeres no existen, desaparecieron desde el momento que el gobierno dijo que ya no iban haber comisarías y hay varias razones que nos llevan asumir que no hay comisarías, principalmente porque no hay personal especializado para la atención de las mujeres en la policía… para que haya comisaría debe existir un presupuesto y no lo ha habido en el presupuesto general de la república” destacó la defensora de mujeres a 100% Noticias.