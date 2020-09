Familiares de presos políticos realizan piquete exprés para exigir liberación de los prisioneros

Familiares de presos políticos junto a miembros de la Coalición Nacional realizaron un piquete exprés afuera del hotel Holiday Inn para exigir la liberación de los presos políticos que mantiene en las cárceles el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para impedir la manifestación llegaron al menos ocho patrullas de la sancionada policía sandinista bloqueando la entrada al hotel capitalino.

Karen Lacayo, hermana del preso político Edward Lacayo “La Loba” leyó un pronunciamiento en el que pidieron desarrollar acciones evidentes y efectivas para alcanzar la libertad de los reos políticos como primera condición ante cualquier salida de la crisis política en el país.

En el pronunciamiento, las familias manifestaron que continúan a la espera de una respuesta de Monseñor Valdemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico “le recordamos que seguimos a la espera de su respuesta en cuanto a nuestra solicitud de buenas gestiones por la libertad de nuestros familiares”, aseguraron.

Leer más: Ortega Murillo proponen cadena perpetua para violadores y “crímenes de odio” en Nicaragua

Según Lacayo, no pueden realizarse elecciones presidenciales sin condiciones y pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) contribuir a la liberación definitiva de los prisioneros políticos.

El pronunciamiento se leyó durante una actividad de la Coalición Nacional.

Leer más: Hay una campaña para destruir la Coalición Nacional, denuncian sus integrantes

A Continuación el pronunciamiento íntegro de los familiares de presos políticos.

Saludamos a nuestro sufrido pueblo y exhortamos a todas las familias a cuidarse mutuamente y organizarse para afrontar la ola de inseguridad ciudadana, la violencia en todas sus formas y la pandemia que ha cobrado muchas vidas y traído más dolor en medio de esta crisis. La pobreza cada día toca a la puerta de más familias nicaragüenses, el desempleo y las enfermedades que sufrimos nos obliga a estar más unidos y fortalecidos ante las dificultades en cada hogar, cada cuadra, cada barrio o localidad.

B. Saludamos a las organizaciones realmente comprometidas con el bienestar de la nación. Les recordamos el compromiso de desarrollar acciones evidentes y efectivas para alcanzar la libertad de nuestros familiares presas y presos políticos como primera condición ante cualquier salida de la crisis política.

C. Destacamos la importancia de recordar estas fiestas patrias, y el derecho como nicaragüenses de conmemorarse en libertad plena y uso de las facultades establecidas en nuestra Constitución Política. Nuestros hermanos, hijos y esposos no pueden ejercer este derecho, ya que se encuentran encarcelados en duras condiciones, sometidos a tratos crueles y degradantes, y condenados a penas por delitos que no cometieron. Exigir libertad y democracia en Nicaragua no es un delito, es un deber.

D. Las fiestas patrias nos refuerza el derecho del pueblo soberano de hacer uso de las facultades establecidas en nuestra Constitución Política. Estos derechos son cada día pisoteados por intereses económicos mezquinos a costa de la libertad de nuestros familiares en cada rincón de nuestra sufrida Nicaragua, principalmente de nuestros familiares presos políticos.

Leer más: "Hasta que Daniel Ortega suelte el control, los nicas no serán libres" dice Estados Unidos

E. Por lo anterior demandamos con respeto pero con firmeza y plena autoridad moral que si hubiera un espacio de conversación con el régimen donde se aborde el tema de los presos políticos, somos nosotros, los familiares de las personas presas políticos a quienes nos corresponde ser los interlocutores directos.

F. A Monseñor Valdemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en nuestro país, le recordamos que seguimos a la espera de su respuesta en cuanto a nuestra solicitud de buenas gestiones por la libertad de nuestros familiares.

G. Les pedimos unirse al clamor de los Nicaragüenses en el Mundo para obtener de la Organización de Estados Americanos (OEA), una resolución consecuente con las .crisis que genera las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y que contribuya al restablecimiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos, en primer lugar a la libertad de nuestros familiares, antes que cualquier salida electoral. No pueden haber elecciones de mantenerse las mismas circunstancias ya que solo traerán más luto y dolor a todas las familias nicaragüenses.

H. A la OEA y Naciones Unidas solicitamos sus buenos oficios para contribuir a la liberación definitiva de nuestros familiares y la restitución de nuestros derechos constitucionales incluyendo profundas reformas electorales y la sustitución completa del Consejo Supremo Electoral antes de los comicios a celebrarse el próximo año.