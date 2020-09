"No es cierto que hay otra alternativa a la Coalición nacional, no hay, la única es la distracción, unidad, unidad, unidad"

El académico Ernesto Medina, miembro de la Alianza Cívica, exhortó a los mismos integrantes de su organización a despojarse de la "arrogancia" y apostar a la unidad dentro de la Coalición Nacional, pues considera es la plataforma alternativa que hay para agrupar a los diferentes expresiones de oposición en el país.

"No es cierto que hay otra alternativa a la Coalición nacional, no hay, la única es la distracción, unidad, unidad, unidad, asi que hermanos hagamos realidad esa consigna, si queremos unidad, demostrémoslo, no nos cansemos de hablar, de escuchar, no nos cansemos. Unos dicen ya ha pasado 6 meses 7 meses y no vemos que esto avance, que son 6 meses, 7 meses para la historia de Nicaragua, o sea no es nada, pero tenemos que avanzar" dijo Medina y agregó "la coalición va, la coalición va, la coalición va" repitió el exrector de la Universidad americana, UAM.

Medina asistió a la proclama que hizo la Coalición Nacional con motivo de las fiestas patrias y reveló que dentro de la Alianza se discutió en un chat sobre asistir o no, "pues se miraba que no había nadie que iba a asistir, yo hablé con algunos miembros que tenían razones justificadas para no asistir, pero ayer en la noche todo hacía indicar que nadie iba a asistir, lo cual me pareció que daría un mensaje muy negativo, en un acto donde se iba a hablar de unidad....una fecha como esta que la Alianza no estuviese en la lectura de una proclama que hacía un llamado a la unidad, me parecía incorrecto, y hoy temprano dije que tenía tiempo e iba asistir" dijo Medina entrevistado por Lucía Pineda Ubau.

Durante su discurso en el evento de la Coalición, Medina, hizo un llamado a la Alianza Cívica a deponer intereses personales y buscar la unidad “debemos de deponer nuestras actitudes arrogantes, deponer la actitud de desprecio hacia otros que no piensan como nosotros y tenemos que sentarnos con hermanos a construir esta Nicaragua que soñamos, está Nicaragua que no está hecha, ideas bonitas interesantes en la que todos estamos de acuerdo, pero que va a quedar en ideas bonitas e interesantes, en otro sueño más frustrado para la mayoría de los nicaragüenses, mientras no tengamos el coraje de decir cuáles son los puntos que nos están desuniendo yo creo que ninguno tiene el peso como para sacrificar todo este dolor, ese llanto, esa esperanza de esta familia, nosotros no podemos fallarle a ellas, sus hijos no pueden seguir pudriéndose en esa cárcel y nosotros discutiendo entre nosotros defendiéndose burlándose de uno y otro por otro arrimado”.

Medina también hizo un llamado a todas las organizaciones a sincerarse y despojarse de actitudes arrogantes “actitudes llena de prejuicios que ya no cabe el tiempo, se nos está acabando, parece que nosotros no nos damos cuenta que cada día que pasa le estamos dando a la dictadura más fuerza, para poder solucionar la situación de Nicaragua a la medida de ella y no a la que el pueblo está exigiendo, quiero hacer un llamado comenzando con mi hermano de la Alianza Cívica a que seamos sinceros comencemos a ver a los ojos a los demás y nos daremos cuenta que son cosas mínimas y tantas cosas que surgen de los prejuicios, de la creencia, que yo soy mejor que el otro y por lo tanto a mi idea tiene que ser escuchada”, manifestó.

Medina aseguró que la Alianza Cívica discute salida de la Coalición pero señala que no es cierto que haya otra alternativa que no sea la Coalición Nacional “han habido un par de reuniones esta última semana el tema de agenda era la salida de la alianza de la Coalición Nacional pero no se ha tomado ninguna decisión y quiero ser claro para los que creemos que la alianza debe quedarse en la Coalición, hemos dicho que el grupo que está planteando que la alianza se salga se le ha pedido que diga cuál es la alternativa”

Sobre el tema de la integración de los jóvenes, Medina dijo se puede "resolver si hay voluntad y propuestas razonables" y consideró que "es mucho más complejo de lo que se ha planteado, de las 4 organizaciones de la Alianza, de las no sé cuanto que hay en la Unidad, son las que van a representar a todos los jóvenes y con qué peso" cuestionó.

Medina aseguró que hasta el momento no ha visto ninguna propuesta "seria" tanto del grupo de la Alianza como el de la Unidad "únicamente he escuchado no, no nos gusta esa propuesta que hizo equis organización, ya la damos por muerta sin haberla discutido y seguimos con el mismo problema y me parece que es muy poco serio y es el momento de hacer propuestas, si tenemos el problemas y están identificados y uno de ellos es la representación de los jóvenes, dónde están las propuestas para discutirlas y encontrar una salida, nos ponemos bravos y me voy, es típico de los pleitos de los chavalos de barrio, están jugando beisbol, y cuando van perdiendo y si va perdiendo el dueño de la pelota, yo me voy con la pelota y a veces creo que estamos en ese plan y como dije no creo que sea lo mejor" criticó.