El propietario de Nicavisión Canal 12, Mariano Valle, a quien le aplicaron un embargo por más de 21 millones de córdobas más sus bienes personales, por supuesta deuda con la Dirección General de Ingreso, DGI, rechazó la acción confiscatoria del régimen de Daniel Ortega durante una entrevista que le brindó al colega Marcos Medina de Noticias 12.

PUEDE LEER: Ernesto Medina llamó a la unidad: "No es cierto que hay otra alternativa a la Coalición Nacional"

"Nosotros no debemos nada, ese reparo que nos hicieron es injusto y arbitrario, no debemos nada, nada, nada, nada. A nosotros nos hacen un reparo en el 2012 y hasta ahora 8 años después vienen a tratar de quitarnos el canal, no nos equivoquemos" denunció Valle quien recordó las confiscaciones de bienes y radioemisoras que le hicieron en el tiempo de la revolución sandinista y hoy nuevamente avizora este embargo como confiscatorio.

"Ahora yo quiero hacer esta pregunta, ¿me quieren confiscar de nuevo? si esa es la intención, ok, está bien que lo hagan. Yo voy a seguirme defendiendo, voy a seguir pidiendo justicia, la justicia que me asiste con la razón y el derecho eso nunca lo voy a dejar de pedir" expresó Don Mariano, quien en voz entrecortada y en veces llorando por el golpe que le da el régimen a la empresa que le ha costado toda su vida.

SIGA LEYENDO: Familiares de presos políticos realizan piquete exprés para exigir liberación de los prisioneros

"Que revisen mi caso si yo no soy ningun sinvergüenza, ningún ladrón ni menos, yo soy una persona honesta que lo único que he hecho es trabajar por mi país, por mis hijos" dijo.

Valle adelantó que sus abogados están preparando la defensa y brindarán detalles en una conferencia de prensa "yo espero en Dios, en la virgen María y en todos los santos de la corte celestial que esta gente entienda que yo no les debo eso" reprochó.