Allanan casa de excarcelado político Santiago Fajardo

En horas de la mañana la casa del excarcelado político Santiago Fajardo fue allanada por la sancionada policía sandinista. A través de un video se logra evidenciar como oficiales del régimen de Daniel Ortega ingresan a la vivienda donde solo se encontraban dos sobrinas de su esposa.

Lea Además: Oscar René Vargas: El régimen Ortega Murillo nos lleva en reversa

“Salimos a una excursión familiar, por lo que sólo se encontraban dos sobrinas de mi esposa cuidando la casa, como nosotros no estábamos pues las dejamos a ellas y allanaron la casa por segunda vez y supuestamente buscaban bombas, pólvora y armas. No manejo nada de eso en mi casa porque siempre nuestra lucha ha sido pacífica” dijo a 100% Noticias el excarcelado político.

Recuerde Leer: Tribunal en EE.UU falla a favor de acabar con TPS para Nicaragua, El Salvador, Haití y Sudán

De igual manera señaló que amenazaron a sus familiares diciendo que cuando lo vean por la calle lo volverán a meter preso, “no sé si se me llevaron algo, tengo que ir a la casa en unos días a ver que se llevaron, pero hasta el momento no pude ir porque supuestamente cuando me miren en la calle me van a echar preso, esa fue la amenaza que dejaron en mi casa” enfatizó Fajardo en declaraciones a 100% Noticas.

No Olvide Leer: Organizaciones de nicaragüenses en el exilio coordinan esfuerzos en defensa de su país

Asimismo, mencionó que el allanamiento duró aproximadamente 40 minutos e inició a eso de 9 de la mañana de este 15 de septiembre.