Ortega y Murillo en "callejón sin salida", por eso amenazan con cadena perpetua a opositores

Luego el dictador Daniel Ortega amenazó a la oposición nicaragüense con “cadena perpetua”, la excarcelada política Irlanda Jerez aseguró que desde abril 2018 Ortega Murillo no quieren una salida pacífica porque recurrió a la represión extrema de los disidentes en el país.

“Ortega no quiere una opción de salida pacífica desde Abril 2018, por eso se dispuso a ir con todo, es la culminación de todo dictador y su sistema comunista, recurrir a los métodos de represión más extremos, intimidación y asedio permanente, eliminar, encarcelar y exiliar forzadamente a los opositores para quedarse sólo con el rebaño más calmado, más intimidado, dominado y sometido por su estado de terror”, manifestó Jerez a 100%Noticias.

Según Ortega, los “crímenes de odio” son castigados en todo el mundo y Nicaragua no será la excepción. Sin embargo, el régimen cometió crimen de Lesa Humanidad en 2018 contra el pueblo desarmado “Aquí los principales criminales de promover el odio y agrietar la sociedad son Ortega y Murillo. Ojalá que esa ley se apruebe porque ellos mismos se van a condenar”, manifestó la expresa política.

LEER MÁS: Daniel Ortega amenaza a opositores con cadena perpetua y cero amnistía en Nicaragua

Mientras, Dora María Téllez excomandante guerrillera y miembro del Movimiento renovador sandinista, MRS señaló que Daniel Ortega lució totalmente desaforado y desesperado “ese discurso confesando completamente que la cadena perpetua era para las opositores y que además desgraciadamente no le puede aplicar la pena de muerte, es una persona que está totalmente desaforada y desesperada”.

Según Téllez, Ortega Murillo están en un “callejón sin salida” por lo cual recurre al discurso de amenaza y retórica que no resuelve nada a los nicaragüenses “están en una situación pésima, saben que han sacado 22,000 presos a la calle, entre ellos criminales, violadores y responsables del asesinato de las niñas en Lisawe y no tiene ningún interés en la seguridad pública, no resuelve el desempleo, seguridad ciudadana, no resuelve nada de la pandemia ni siquiera para los hospitales, lo que tenemos ahí es una pareja de personas amenazantes completamente sofocados porque no han podido detener la resistencia del pueblo nicaragüense que exige libertad y democracia”, manifestó.

LEER MÁS: Mike Pompeo compara al dictador Daniel Ortega con el dictador Anastasio Somoza

Para Téllez, las amenazas no resuelven el problema económico que tienen la ciudadanía que empieza a sentir que la dictadura les “estorba” “ojalá y se pueda acabar de la manera más fácil, de la manera más viable, de la manera más tranquila, por elecciones libres y transparentes, honestas, observadas internacionalmente, pero bueno Ortega tiene que enfrentar no tiene remedio por mucho que patalee, por mucho que amenace, mucho que diga, no va a poder detener la resistencia del pueblo nicaragüense”, señaló.