Bianca Jagger acusa a Daniel Ortega: un pedófilo sin escrúpulos dispuesto a asesinar niños y mandar a violar a mujeres y hombres

“Yo acuso a Daniel Ortega y a Rosario Murillo de crímenes de lesa humanidad. El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas concluyó que se habían cometido estos crímenes”, afirmó Bianca Jagger, en el marco de un diálogo con el periodista Álvaro Vargas Llosa organizado por la Fundación Libertad.

Jagger acusó a Daniel Ortega “es un paria, un criminal, un pedófilo sin escrúpulos que está dispuesto a asesinar niños y a mandar a violar a las mujeres y a los hombres. No podemos aceptar que siga en el poder”

La activista lamentó que 40 años después de la dictadura de Anastasio Somoza, los nicaragüenses sufran por Ortega “su régimen sanguinario, con persecución, tiranía y corrupción, que es exactamente lo que usaron los Somoza durante su período en el poder”.

En la charla, Jagger denunció el desmantelamiento institucional de la democracia y el Estado de Derecho por el control partidario en los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial en Nicaragua.

La nicaragüense también denunció la persecución contra los periodistas y medios de comunicación independientes, a propósito del embargo por 21 millones de córdobas a solicitud de la Dirección General de Ingresos, DGI “ese es el método que emplean ahora, ya sabes que a Carlos Fernando Chamorro y a Confidencial y a 100% Noticias y la persecución de otros medios de comunicación no era esa excusa, ahora usan otra excusa para ver si ellos pueden realmente engañar al resto del mundo, hacerlo creer que es que tienen una deuda tributaria, todo eso es falso, realmente lo que es es una persecución un asalto contra la libertad de prensa y expresión en Nicaragua”

Para la activistas, en Nicaragua no puede haber elecciones libres, mientras haya presos políticos en las cárceles del país “Yo creo que no podemos tener elecciones libres mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus cómplices y sus paramilitares, Ejército y Policía, no podemos tener elecciones mientras haya presos políticos, mientras no se les permita a la prensa funcionar normalmente, mientras no se les permite a los nicaragüenses poder ejercer su poder de manifestación política”, manifestó.

Jagger también se refirió al abuso sexual que cometió Daniel Ortega contra su hijastra Zoilamérica Narváez, hija de Rosario Murillo, actual vicepresidente y pareja de Ortega.

“No solamente lo protege, lo encubrió, es la razón por la cual ella es la vicepresidenta de Nicaragua, es el pago de Daniel Ortega por haber escogido estar con él y salvarlo en lugar de salvar a su hija”, dijo Jagger.

En otro pasaje de la conferencia, Jagger hizo un llamado a la comunidad internacional, para que se involucre en la tragedia que atraviesa el país. “Lamentablemente, Nicaragua es un país pequeño y no tiene petróleo. Es por eso que yo sigo hablando. Espero que algún día la OEA le aplique las sanciones necesarias a Nicaragua. Tenemos que tener el apoyo de la comunidad internacional, que se den cuenta de los crímenes atroces que se están cometiendo contra las mujeres, contra los hombres, contra la Iglesia, contra la prensa. Están usando otros métodos para abusar del poder y cerrar espacios, para que no haya libertad de expresión”, dijo.