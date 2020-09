Esposa del preso político Marvin Rodríguez denuncia que no le recibieron la paquetería

Lizeth Barrera esposa del preso político Marvin Rodríguez, denunció a través de 100% Noticias que este miércoles que se presentó al sistema penitenciario a dejar la paquetería a su esposo, no fue recibida por las autoridades del penal Jorge Navarro conocido como La Modelo.

“Me presenté y me mandaron a la ventanilla de información, como denuncié anteriormente me habían dicho que toda mi paquetería tenía que ser consultadas, a las 6 me presenté a las 7 me atendieron en ventanilla, aproximadamente a las 10 de la mañana me dijeron que no me iba a recibir paquetería y al consultar la razón me dijeron que hay nuevas orientaciones” dijo Barrera a 100% Noticias.

Según la esposa del reo político desde un inicio les habían informado que 5 días después de la visita se realizaría la entrega de paquetería, sin embargo señala que la nueva orientación que le dieron es que ahora en lugar de 5 días son 7 días para la entrega.

“Hice mi reclamo porque no existe ningún tipo de información, ni comunicación para las nuevas medidas, pero me dijeron que ellos solo recibían orientaciones, busqué al jefe superior… me atendió me dijo que haría las diligencias y a las 12 del día me dijo que había gestionada con el mero director del sistema penitenciario y que este dijo que no se me recibiera la paquetería” enfatizo Lizeth.

Marvin Rodríguez fue acusado por tráfico de drogas, posesión de armas de fuego y otros explosivos. Su detención fue el 22 de mayo del 2020, pero en la acusación, la fiscalía con información de la policía, dijo que lo capturaron el 23 de mayo cuando pasaba por un retén policial en supuesta "actitud sospechosa", sin embargo, se lo llevaron viernes 22 de mayo y el 23 ya estaba en el Chipote denunciaron sus familiares. Rodríguez es originario de Masaya.