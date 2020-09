“Energúmenos” y “pelagatos” calificó la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo a la oposición nicaragüense por supuestamente oponerse a la cadena perpetua que ordenó el dictador Daniel Ortega a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Algunos opositores denunciaron que el régimen sandinista busca castigar a toda voz disidente. Desde abril 2018, Ortega-Murillo acusa a la disidencia de cometer supuestos “crímenes de odio” en el país.

“Nuestro comandante Daniel en su discurso dijo que estaba pidiendo a la Corte Suprema de Justicia, el pueblo mismo lo está pidiendo en todas partes, que se extienda la pena al máximo posible, cadena perpetua para quienes cometen estos crímenes de odio, crímenes atroces, violencia contra las personas, familias, comunidades, crímenes atroces”, expresó Murillo en su intervención.

Al mismo tiempo, Murillo advirtió a excarcelados políticos deben “frenar” “continuar batallando contra la miseria espiritual, es increíble que hay unos cuantos ahí, unos cuantos pelagatos que dice no, no hay que penar porque eso sería extender el castigo, por algo lo dirán, por algo lo dirán, estos energúmenos ,que sembraron el terror, el odio en nuestro país y nunca más, eso no se repetirá, ya lo dijo el comandante que este tipo de actos de violencia y de odio, crímenes atroces contra la vida o preparación de atrocidades contra la paz y la vida, esas personas que ya hayan sido beneficiadas con amnistías, indultos, esas personas tienen que frenarse, de todo hay en la viña del señor, que quiere atentar y seguir asentando con saña contra la vida armoniosa”, manifestó la sancionada Murillo.

Leer más: ¿Por qué Rosario Murillo miente al afirmar que asesino de embarazada pagará con prisión perpetua?

La vicepresidenta también arremetió contra los grupos feministas en el país acusando de “criminales” “todos conocemos personajes que atentan contra la vida de las niños no nacidos, ¿en qué se diferencia esos personajes con ese criminal que quitó la vida a una mujer embarazada de siete meses?Imagínese por eso decimos comisaría de la mujer para defender y proteger la vida no para profanarla”, manifestó.

Leer más: Sepultan a joven embarazada violada y asesinada, la multitud gritó justicia para Elisa Rivera!

En una nota, el Departamento del Tesoro señala a Murillo de ser una líder con “acceso e influencia” sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), conocida como la Juventud Sandinista, y la Policía Nacional, que son “entidades que han cometido graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua, o cuyos miembros han cometido graves violaciones de derechos humanos”.

Mientras, la sancionada policía sandinista "ha sido parte de los ‘escuadrones de la muerte’ que han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros, mientras que los paramilitares de la Juventud Sandinista, armados y pagados por el FSLN, han sido implicados en graves abusos de derechos humanos relacionados con las protestas. Además, en junio de 2018, hombres armados enmascarados, acompañados por personas identificadas por testigos como policías nicaragüenses, habrían incendiado una casa familiar en Managua, matando a seis, incluidos dos niños pequeños".

Leer más: Encuentran muerta a mujer en barrio Los Rieles en Managua

“Finalmente, Murillo tiene una larga historia de participar en actos de corrupción relacionados con Nicaragua”, según la nota del Tesoro estadounidense.